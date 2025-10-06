TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Weasy AI ár ma 0.00000499 USD. Kövesd nyomon a(z) WEASY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WEASY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Weasy AI ár ma 0.00000499 USD. Kövesd nyomon a(z) WEASY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WEASY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WEASY

WEASY árinformációk

Mi a(z) WEASY

WEASY fehér könyv

WEASY hivatalos webhely

WEASY tokenomikai adatai

WEASY árelőrejelzés

WEASY előzmények

WEASY Vásárlási útmutató

WEASY-fiat valutaváltó

WEASY spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Weasy AI Logó

Weasy AI árfolyam(WEASY)

1 WEASY-USD élő ár:

$0.00000499
$0.00000499$0.00000499
+66.33%1D
USD
Weasy AI (WEASY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:32:41 (UTC+8)

Weasy AI (WEASY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00000243
$ 0.00000243$ 0.00000243
24h alacsony
$ 0.00000499
$ 0.00000499$ 0.00000499
24h magas

$ 0.00000243
$ 0.00000243$ 0.00000243

$ 0.00000499
$ 0.00000499$ 0.00000499

--
----

--
----

0.00%

+66.33%

-7.43%

-7.43%

Weasy AI (WEASY) valós idejű ár: $ 0.00000499. Az elmúlt 24 órában, a(z)WEASY legalacsonyabb ára $ 0.00000243, legmagasabb ára pedig $ 0.00000499 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WEASY valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WEASY változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +66.33% az elmúlt 24 órában, és -7.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Weasy AI (WEASY) piaci információk

--
----

$ 15.16K
$ 15.16K$ 15.16K

$ 4.99K
$ 4.99K$ 4.99K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

A(z) Weasy AI jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 15.16K. A(z) WEASY keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.99K.

Weasy AI (WEASY) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Weasy AI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000019899+66.33%
30 nap$ -0.00000137-21.55%
60 nap$ -0.00005029-90.98%
90 nap$ -0.00499501-99.91%
Weasy AI árváltozása ma

A mai napon a(z) WEASY ára $ +0.0000019899 (+66.33%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Weasy AI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00000137 (-21.55%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Weasy AI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) WEASY ára $ -0.00005029 (-90.98%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Weasy AI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00499501 (-99.91%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Weasy AI (WEASY) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Weasy AI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Weasy AI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Weasy AI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd WEASY a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Weasy AI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Weasy AI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Weasy AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Weasy AI (WEASY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Weasy AI (WEASY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Weasy AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Weasy AI árelőrejelzését most!

Weasy AI (WEASY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Weasy AI (WEASY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WEASY token kapcsán!

Hogyan vásárolj Weasy AI (WEASY)

A következőt szeretnél vásárolni: Weasy AI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Weasy AI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

WEASY helyi valutákra

1 Weasy AI(WEASY) - VND
0.13131185
1 Weasy AI(WEASY) - AUD
A$0.0000075848
1 Weasy AI(WEASY) - GBP
0.0000037924
1 Weasy AI(WEASY) - EUR
0.0000042914
1 Weasy AI(WEASY) - USD
$0.00000499
1 Weasy AI(WEASY) - MYR
RM0.0000209081
1 Weasy AI(WEASY) - TRY
0.0002098794
1 Weasy AI(WEASY) - JPY
¥0.00076846
1 Weasy AI(WEASY) - ARS
ARS$0.0072213783
1 Weasy AI(WEASY) - RUB
0.0004035912
1 Weasy AI(WEASY) - INR
0.0004436609
1 Weasy AI(WEASY) - IDR
Rp0.0831666334
1 Weasy AI(WEASY) - PHP
0.0002932124
1 Weasy AI(WEASY) - EGP
￡E.0.0002359771
1 Weasy AI(WEASY) - BRL
R$0.0000267963
1 Weasy AI(WEASY) - CAD
C$0.000006986
1 Weasy AI(WEASY) - BDT
0.0006080814
1 Weasy AI(WEASY) - NGN
0.0072109492
1 Weasy AI(WEASY) - COP
$0.0193410404
1 Weasy AI(WEASY) - ZAR
R.0.0000864767
1 Weasy AI(WEASY) - UAH
0.0002085321
1 Weasy AI(WEASY) - TZS
T.Sh.0.0122303902
1 Weasy AI(WEASY) - VES
Bs0.00110279
1 Weasy AI(WEASY) - CLP
$0.0046906
1 Weasy AI(WEASY) - PKR
Rs0.0014075792
1 Weasy AI(WEASY) - KZT
0.0026346202
1 Weasy AI(WEASY) - THB
฿0.0001617758
1 Weasy AI(WEASY) - TWD
NT$0.0001536421
1 Weasy AI(WEASY) - AED
د.إ0.0000183133
1 Weasy AI(WEASY) - CHF
Fr0.000003992
1 Weasy AI(WEASY) - HKD
HK$0.0000387723
1 Weasy AI(WEASY) - AMD
֏0.0019045333
1 Weasy AI(WEASY) - MAD
.د.م0.0000461076
1 Weasy AI(WEASY) - MXN
$0.0000926144
1 Weasy AI(WEASY) - SAR
ريال0.0000186626
1 Weasy AI(WEASY) - ETB
Br0.0007667135
1 Weasy AI(WEASY) - KES
KSh0.0006428617
1 Weasy AI(WEASY) - JOD
د.أ0.00000353791
1 Weasy AI(WEASY) - PLN
0.0000184131
1 Weasy AI(WEASY) - RON
лв0.0000220059
1 Weasy AI(WEASY) - SEK
kr0.000047405
1 Weasy AI(WEASY) - BGN
лв0.0000084331
1 Weasy AI(WEASY) - HUF
Ft0.0016784364
1 Weasy AI(WEASY) - CZK
0.0001053389
1 Weasy AI(WEASY) - KWD
د.ك0.00000152694
1 Weasy AI(WEASY) - ILS
0.0000162175
1 Weasy AI(WEASY) - BOB
Bs0.0000343811
1 Weasy AI(WEASY) - AZN
0.000008483
1 Weasy AI(WEASY) - TJS
SM0.0000458082
1 Weasy AI(WEASY) - GEL
0.0000135229
1 Weasy AI(WEASY) - AOA
Kz0.0045654009
1 Weasy AI(WEASY) - BHD
.د.ب0.00000187125
1 Weasy AI(WEASY) - BMD
$0.00000499
1 Weasy AI(WEASY) - DKK
kr0.0000322853
1 Weasy AI(WEASY) - HNL
L0.0001308877
1 Weasy AI(WEASY) - MUR
0.0002282426
1 Weasy AI(WEASY) - NAD
$0.0000862771
1 Weasy AI(WEASY) - NOK
kr0.0000504988
1 Weasy AI(WEASY) - NZD
$0.0000086826
1 Weasy AI(WEASY) - PAB
B/.0.00000499
1 Weasy AI(WEASY) - PGK
K0.000020958
1 Weasy AI(WEASY) - QAR
ر.ق0.0000181137
1 Weasy AI(WEASY) - RSD
дин.0.0005047385
1 Weasy AI(WEASY) - UZS
soʻm0.0601204681
1 Weasy AI(WEASY) - ALL
L0.0004166151
1 Weasy AI(WEASY) - ANG
ƒ0.0000089321
1 Weasy AI(WEASY) - AWG
ƒ0.0000089321
1 Weasy AI(WEASY) - BBD
$0.00000998
1 Weasy AI(WEASY) - BAM
KM0.0000083832
1 Weasy AI(WEASY) - BIF
Fr0.01463068
1 Weasy AI(WEASY) - BND
$0.0000064371
1 Weasy AI(WEASY) - BSD
$0.00000499
1 Weasy AI(WEASY) - JMD
$0.0007986495
1 Weasy AI(WEASY) - KHR
0.01996
1 Weasy AI(WEASY) - KMF
Fr0.00212574
1 Weasy AI(WEASY) - LAK
0.1084782587
1 Weasy AI(WEASY) - LKR
රු0.0015148642
1 Weasy AI(WEASY) - MDL
L0.0000846304
1 Weasy AI(WEASY) - MGA
Ar0.022376657
1 Weasy AI(WEASY) - MOP
P0.0000398202
1 Weasy AI(WEASY) - MVR
0.000076347
1 Weasy AI(WEASY) - MWK
MK0.008633199
1 Weasy AI(WEASY) - MZN
MT0.000318861
1 Weasy AI(WEASY) - NPR
रु0.0007057856
1 Weasy AI(WEASY) - PYG
0.03513958
1 Weasy AI(WEASY) - RWF
Fr0.00723051
1 Weasy AI(WEASY) - SBD
$0.0000410677
1 Weasy AI(WEASY) - SCR
0.0000720556
1 Weasy AI(WEASY) - SRD
$0.000192115
1 Weasy AI(WEASY) - SVC
$0.0000435128
1 Weasy AI(WEASY) - SZL
L0.0000862272
1 Weasy AI(WEASY) - TMT
m0.000017465
1 Weasy AI(WEASY) - TND
د.ت0.0000146706
1 Weasy AI(WEASY) - TTD
$0.0000336825
1 Weasy AI(WEASY) - UGX
Sh0.01732528
1 Weasy AI(WEASY) - XAF
Fr0.00283931
1 Weasy AI(WEASY) - XCD
$0.000013473
1 Weasy AI(WEASY) - XOF
Fr0.00283931
1 Weasy AI(WEASY) - XPF
Fr0.00051397
1 Weasy AI(WEASY) - BWP
P0.0000668161
1 Weasy AI(WEASY) - BZD
$0.00000998
1 Weasy AI(WEASY) - CVE
$0.0004753973
1 Weasy AI(WEASY) - DJF
Fr0.00088323
1 Weasy AI(WEASY) - DOP
$0.0003197093
1 Weasy AI(WEASY) - DZD
د.ج0.0006464545
1 Weasy AI(WEASY) - FJD
$0.0000114271
1 Weasy AI(WEASY) - GNF
Fr0.04338805
1 Weasy AI(WEASY) - GTQ
Q0.0000381236
1 Weasy AI(WEASY) - GYD
$0.0010410637
1 Weasy AI(WEASY) - ISK
kr0.00062375

Weasy AI Forrás

A(z) Weasy AI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Weasy AI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Weasy AI

Mennyit ér ma a(z) Weasy AI (WEASY)?
A(z) élő WEASY ár a(z) USD esetében 0.00000499 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WEASY ára a(z) USD esetében?
A(z) WEASY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000499. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Weasy AI piaci plafonja?
A(z) WEASY piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WEASY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WEASY keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) WEASY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WEASY mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) WEASY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WEASY mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) WEASY kereskedési volumene?
A(z) WEASY élő 24 órás kereskedési volumene $ 15.16K USD.
A(z) WEASY ára emelkedni fog idén?
A(z) WEASY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WEASY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:32:41 (UTC+8)

Weasy AI (WEASY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

WEASY-USD kalkulátor

Összeg

WEASY
WEASY
USD
USD

1 WEASY = 0.00000498 USD

WEASY kereskedés

WEASY/USDT
$0.00000499
$0.00000499$0.00000499
+66.33%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,710.51
$109,710.51$109,710.51

-0.36%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,852.46
$3,852.46$3,852.46

-0.02%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02544
$0.02544$0.02544

-3.30%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2024
$1.2024$1.2024

-4.71%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.75
$186.75$186.75

+1.61%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,710.51
$109,710.51$109,710.51

-0.36%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,852.46
$3,852.46$3,852.46

-0.02%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.75
$186.75$186.75

+1.61%

DASH Logó

DASH

DASH

$91.99
$91.99$91.99

+3.82%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4958
$2.4958$2.4958

-0.16%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0317
$0.0317$0.0317

-36.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05629
$0.05629$0.05629

+181.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09304
$0.09304$0.09304

+12.62%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002296
$0.000000002296$0.000000002296

+427.81%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02364
$0.02364$0.02364

+195.50%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007125
$0.00007125$0.00007125

+94.61%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000616
$0.000000000616$0.000000000616

+58.35%