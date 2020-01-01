Wrapped BTC (WBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped BTC (WBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Wrapped BTC (WBTC) tokennel kapcsolatos információk Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. Hivatalos webhely: https://wbtc.network Fehér könyv: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh

Wrapped BTC (WBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped BTC (WBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.11B $ 14.11B $ 14.11B Teljes tokenszám: $ 127.40K $ 127.40K $ 127.40K Keringésben lévő tokenszám: $ 127.40K $ 127.40K $ 127.40K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.11B $ 14.11B $ 14.11B Minden idők csúcspontja: $ 124,176.19 $ 124,176.19 $ 124,176.19 Minden idők mélypontja: $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 Jelenlegi ár: $ 110,770.58 $ 110,770.58 $ 110,770.58 További tudnivalók a(z) Wrapped BTC (WBTC) áráról

Wrapped BTC (WBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Wrapped BTC (WBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

A(z) WBTC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Wrapped BTC (WBTC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WBTC megvásárlásához.

Wrapped BTC (WBTC) árelőzményei A felhasználók a(z) WBTC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WBTC árelőzményeivel!

WBTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WBTC kapcsán? WBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WBTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

