WAX (WAXP) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WAX (WAXP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

WAX (WAXP) tokennel kapcsolatos információk

WAX (WAXP) is a purpose-built blockchain, released in 2017, that is designed to make e-commerce transactions faster, simpler and safer for every party involved. The WAX blockchain uses delegated proof-of-stake (DPoS) as its consensus mechanism. It is fully compatible with EOS.

Hivatalos webhely:
https://wax.io/
Fehér könyv:
https://github.com/worldwide-asset-exchange/whitepaper
Block Explorer:
https://waxblock.io/

WAX (WAXP) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WAX (WAXP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 86.76M
$ 86.76M$ 86.76M
Teljes tokenszám:
$ 4.45B
$ 4.45B$ 4.45B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 4.45B
$ 4.45B$ 4.45B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 86.86M
$ 86.86M$ 86.86M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.14224
$ 0.14224$ 0.14224
Minden idők mélypontja:
$ 0.0159612466175
$ 0.0159612466175$ 0.0159612466175
Jelenlegi ár:
$ 0.0195
$ 0.0195$ 0.0195

WAX (WAXP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) WAX (WAXP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WAXP tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WAXP token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WAXP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WAXP token élő árfolyamát!

A(z) WAXP vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) WAX (WAXP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WAXP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

WAX (WAXP) árelőzményei

A felhasználók a(z) WAXP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

WAXP árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WAXP kapcsán? WAXP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.