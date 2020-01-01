WanderCoin (WANDER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WanderCoin (WANDER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WanderCoin (WANDER) tokennel kapcsolatos információk WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform. Hivatalos webhely: https://www.wandercoin.ai/ Fehér könyv: https://wanderers-1.gitbook.io/wandercorp Block Explorer: https://basescan.org/address/0xef0fd52e65DdcDc201E2055a94D2aBff6fF10a7a Vásárolj most WANDER tokent!

WanderCoin (WANDER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WanderCoin (WANDER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 693.33K $ 693.33K $ 693.33K Minden idők csúcspontja: $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.00078 $ 0.00078 $ 0.00078 További tudnivalók a(z) WanderCoin (WANDER) áráról

WanderCoin (WANDER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WanderCoin (WANDER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WANDER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WANDER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WANDER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WANDER token élő árfolyamát!

A(z) WANDER vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) WanderCoin (WANDER) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WANDER megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz WANDER tokent a MEXC-n!

WanderCoin (WANDER) árelőzményei A felhasználók a(z) WANDER árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WANDER árelőzményeivel!

WANDER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WANDER kapcsán? WANDER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WANDER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

