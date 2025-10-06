TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő World3 ár ma 0.05945 USD. Kövesd nyomon a(z) WAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő World3 ár ma 0.05945 USD. Kövesd nyomon a(z) WAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WAI

WAI árinformációk

Mi a(z) WAI

WAI fehér könyv

WAI hivatalos webhely

WAI tokenomikai adatai

WAI árelőrejelzés

WAI előzmények

WAI Vásárlási útmutató

WAI-fiat valutaváltó

WAI spot

WAI USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

World3 Logó

World3 árfolyam(WAI)

1 WAI-USD élő ár:

$0.05941
$0.05941$0.05941
+0.01%1D
USD
World3 (WAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:32:34 (UTC+8)

World3 (WAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.05871
$ 0.05871$ 0.05871
24h alacsony
$ 0.05998
$ 0.05998$ 0.05998
24h magas

$ 0.05871
$ 0.05871$ 0.05871

$ 0.05998
$ 0.05998$ 0.05998

--
----

--
----

+0.49%

+0.01%

-6.29%

-6.29%

World3 (WAI) valós idejű ár: $ 0.05945. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAI legalacsonyabb ára $ 0.05871, legmagasabb ára pedig $ 0.05998 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAI valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAI változása a következő volt: +0.49% az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és -6.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

World3 (WAI) piaci információk

--
----

$ 56.88K
$ 56.88K$ 56.88K

$ 59.45M
$ 59.45M$ 59.45M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A(z) World3 jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.88K. A(z) WAI keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 59.45M.

World3 (WAI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a World3 mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000059+0.01%
30 nap$ +0.00726+13.91%
60 nap$ -0.00062-1.04%
90 nap$ +0.04945+494.50%
World3 árváltozása ma

A mai napon a(z) WAI ára $ +0.0000059 (+0.01%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

World3 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.00726 (+13.91%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

World3 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) WAI ára $ -0.00062 (-1.04%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

World3 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.04945 (+494.50%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) World3 (WAI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) World3 árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) World3 (WAI)

WORLD3 is a decentralized platform that empowers users to create and deploy AI agents capable of performing task automation and strategic operations across both Web2 and Web3 ecosystems. Powered by cutting-edge Agent VM technology and the WORLD3 AI Protocol, our platform enables users to build expert-level agents equipped with hierarchical planning, continuous execution, multi-chain connectivity, and cross-platform automation.

World3 elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál World3 befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd WAI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről World3 a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a World3 vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

World3 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) World3 (WAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) World3 (WAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) World3 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) World3 árelőrejelzését most!

World3 (WAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) World3 (WAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WAI token kapcsán!

Hogyan vásárolj World3 (WAI)

A következőt szeretnél vásárolni: World3? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz World3 eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

WAI helyi valutákra

1 World3(WAI) - VND
1,564.42675
1 World3(WAI) - AUD
A$0.090364
1 World3(WAI) - GBP
0.045182
1 World3(WAI) - EUR
0.051127
1 World3(WAI) - USD
$0.05945
1 World3(WAI) - MYR
RM0.2490955
1 World3(WAI) - TRY
2.500467
1 World3(WAI) - JPY
¥9.1553
1 World3(WAI) - ARS
ARS$86.0342565
1 World3(WAI) - RUB
4.808316
1 World3(WAI) - INR
5.2856995
1 World3(WAI) - IDR
Rp990.832937
1 World3(WAI) - PHP
3.493282
1 World3(WAI) - EGP
￡E.2.8113905
1 World3(WAI) - BRL
R$0.3192465
1 World3(WAI) - CAD
C$0.08323
1 World3(WAI) - BDT
7.244577
1 World3(WAI) - NGN
85.910006
1 World3(WAI) - COP
$230.425822
1 World3(WAI) - ZAR
R.1.0302685
1 World3(WAI) - UAH
2.4844155
1 World3(WAI) - TZS
T.Sh.145.710761
1 World3(WAI) - VES
Bs13.13845
1 World3(WAI) - CLP
$55.883
1 World3(WAI) - PKR
Rs16.769656
1 World3(WAI) - KZT
31.388411
1 World3(WAI) - THB
฿1.927369
1 World3(WAI) - TWD
NT$1.8304655
1 World3(WAI) - AED
د.إ0.2181815
1 World3(WAI) - CHF
Fr0.04756
1 World3(WAI) - HKD
HK$0.4619265
1 World3(WAI) - AMD
֏22.6902815
1 World3(WAI) - MAD
.د.م0.549318
1 World3(WAI) - MXN
$1.103392
1 World3(WAI) - SAR
ريال0.222343
1 World3(WAI) - ETB
Br9.1344925
1 World3(WAI) - KES
KSh7.6589435
1 World3(WAI) - JOD
د.أ0.04215005
1 World3(WAI) - PLN
0.2193705
1 World3(WAI) - RON
лв0.2621745
1 World3(WAI) - SEK
kr0.564775
1 World3(WAI) - BGN
лв0.1004705
1 World3(WAI) - HUF
Ft19.996602
1 World3(WAI) - CZK
1.2549895
1 World3(WAI) - KWD
د.ك0.0181917
1 World3(WAI) - ILS
0.1932125
1 World3(WAI) - BOB
Bs0.4096105
1 World3(WAI) - AZN
0.101065
1 World3(WAI) - TJS
SM0.545751
1 World3(WAI) - GEL
0.1611095
1 World3(WAI) - AOA
Kz54.3913995
1 World3(WAI) - BHD
.د.ب0.02229375
1 World3(WAI) - BMD
$0.05945
1 World3(WAI) - DKK
kr0.3846415
1 World3(WAI) - HNL
L1.5593735
1 World3(WAI) - MUR
2.719243
1 World3(WAI) - NAD
$1.0278905
1 World3(WAI) - NOK
kr0.601634
1 World3(WAI) - NZD
$0.103443
1 World3(WAI) - PAB
B/.0.05945
1 World3(WAI) - PGK
K0.24969
1 World3(WAI) - QAR
ر.ق0.2158035
1 World3(WAI) - RSD
дин.6.0133675
1 World3(WAI) - UZS
soʻm716.2648955
1 World3(WAI) - ALL
L4.9634805
1 World3(WAI) - ANG
ƒ0.1064155
1 World3(WAI) - AWG
ƒ0.1064155
1 World3(WAI) - BBD
$0.1189
1 World3(WAI) - BAM
KM0.099876
1 World3(WAI) - BIF
Fr174.3074
1 World3(WAI) - BND
$0.0766905
1 World3(WAI) - BSD
$0.05945
1 World3(WAI) - JMD
$9.5149725
1 World3(WAI) - KHR
237.8
1 World3(WAI) - KMF
Fr25.3257
1 World3(WAI) - LAK
1,292.3912785
1 World3(WAI) - LKR
රු18.047831
1 World3(WAI) - MDL
L1.008272
1 World3(WAI) - MGA
Ar266.591635
1 World3(WAI) - MOP
P0.474411
1 World3(WAI) - MVR
0.909585
1 World3(WAI) - MWK
MK102.854445
1 World3(WAI) - MZN
MT3.798855
1 World3(WAI) - NPR
रु8.408608
1 World3(WAI) - PYG
418.6469
1 World3(WAI) - RWF
Fr86.14305
1 World3(WAI) - SBD
$0.4892735
1 World3(WAI) - SCR
0.858458
1 World3(WAI) - SRD
$2.288825
1 World3(WAI) - SVC
$0.518404
1 World3(WAI) - SZL
L1.027296
1 World3(WAI) - TMT
m0.208075
1 World3(WAI) - TND
د.ت0.174783
1 World3(WAI) - TTD
$0.4012875
1 World3(WAI) - UGX
Sh206.4104
1 World3(WAI) - XAF
Fr33.82705
1 World3(WAI) - XCD
$0.160515
1 World3(WAI) - XOF
Fr33.82705
1 World3(WAI) - XPF
Fr6.12335
1 World3(WAI) - BWP
P0.7960355
1 World3(WAI) - BZD
$0.1189
1 World3(WAI) - CVE
$5.6638015
1 World3(WAI) - DJF
Fr10.52265
1 World3(WAI) - DOP
$3.8089615
1 World3(WAI) - DZD
د.ج7.7017475
1 World3(WAI) - FJD
$0.1361405
1 World3(WAI) - GNF
Fr516.91775
1 World3(WAI) - GTQ
Q0.454198
1 World3(WAI) - GYD
$12.4030535
1 World3(WAI) - ISK
kr7.43125

World3 Forrás

A(z) World3 alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos World3 Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések World3

Mennyit ér ma a(z) World3 (WAI)?
A(z) élő WAI ár a(z) USD esetében 0.05945 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WAI ára a(z) USD esetében?
A(z) WAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.05945. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) World3 piaci plafonja?
A(z) WAI piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WAI keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) WAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WAI mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) WAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WAI mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) WAI kereskedési volumene?
A(z) WAI élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.88K USD.
A(z) WAI ára emelkedni fog idén?
A(z) WAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:32:34 (UTC+8)

World3 (WAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

WAI-USD kalkulátor

Összeg

WAI
WAI
USD
USD

1 WAI = 0.05945 USD

WAI kereskedés

WAI/USDT
$0.05941
$0.05941$0.05941
+0.08%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,700.74
$109,700.74$109,700.74

-0.37%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,851.96
$3,851.96$3,851.96

-0.03%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02544
$0.02544$0.02544

-3.30%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2015
$1.2015$1.2015

-4.78%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.72
$186.72$186.72

+1.59%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,700.74
$109,700.74$109,700.74

-0.37%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,851.96
$3,851.96$3,851.96

-0.03%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.72
$186.72$186.72

+1.59%

DASH Logó

DASH

DASH

$91.90
$91.90$91.90

+3.72%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4951
$2.4951$2.4951

-0.19%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0317
$0.0317$0.0317

-36.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05650
$0.05650$0.05650

+182.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09297
$0.09297$0.09297

+12.54%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002216
$0.000000002216$0.000000002216

+409.42%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02382
$0.02382$0.02382

+197.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007125
$0.00007125$0.00007125

+94.61%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000616
$0.000000000616$0.000000000616

+58.35%