WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WAGMI Games (WAGMIGAMES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokennel kapcsolatos információk

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

Hivatalos webhely:
https://www.wagmigames.com
Fehér könyv:
https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WAGMI Games (WAGMIGAMES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 11.73M
Teljes tokenszám:
$ 2.20T
Keringésben lévő tokenszám:
$ 2.20T
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 11.73M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00005995
Minden idők mélypontja:
$ 0.000002194837186306
Jelenlegi ár:
$ 0.00000533
WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WAGMIGAMES tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WAGMIGAMES token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WAGMIGAMES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WAGMIGAMES token élő árfolyamát!

A(z) WAGMIGAMES vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WAGMIGAMES megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

WAGMI Games (WAGMIGAMES) árelőzményei

A felhasználók a(z) WAGMIGAMES árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

WAGMIGAMES árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WAGMIGAMES kapcsán? WAGMIGAMES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.