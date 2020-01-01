WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) WAGMI Games (WAGMIGAMES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokennel kapcsolatos információk WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more. Hivatalos webhely: https://www.wagmigames.com Fehér könyv: https://wagmi-games.gitbook.io/wagmi-games-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 Vásárolj most WAGMIGAMES tokent!

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) WAGMI Games (WAGMIGAMES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.73M $ 11.73M $ 11.73M Teljes tokenszám: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T Keringésben lévő tokenszám: $ 2.20T $ 2.20T $ 2.20T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.73M $ 11.73M $ 11.73M Minden idők csúcspontja: $ 0.00005995 $ 0.00005995 $ 0.00005995 Minden idők mélypontja: $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 $ 0.000002194837186306 Jelenlegi ár: $ 0.00000533 $ 0.00000533 $ 0.00000533 További tudnivalók a(z) WAGMI Games (WAGMIGAMES) áráról

WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WAGMIGAMES tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WAGMIGAMES token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WAGMIGAMES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WAGMIGAMES token élő árfolyamát!

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) WAGMI Games (WAGMIGAMES) tokennel?

WAGMI Games (WAGMIGAMES) árelőzményei A felhasználók a(z) WAGMIGAMES árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) WAGMIGAMES árelőzményeivel!

WAGMIGAMES árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WAGMIGAMES kapcsán? WAGMIGAMES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WAGMIGAMES tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

