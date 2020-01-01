Wrapped Accumulate (WACME) tokenomikai adatai

Wrapped Accumulate (WACME) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped Accumulate (WACME) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Wrapped Accumulate (WACME) tokennel kapcsolatos információk

The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

Hivatalos webhely:
https://accumulatenetwork.io
Fehér könyv:
https://accumulatenetwork.io/whitepaper
Block Explorer:
https://explorer.accumulatenetwork.io

Wrapped Accumulate (WACME) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Wrapped Accumulate (WACME) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 271.82K
$ 271.82K
Teljes tokenszám:
$ 32.03M
$ 32.03M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 32.03M
$ 32.03M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 4.24M
$ 4.24M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.1036
$ 0.1036
Minden idők mélypontja:
$ 0.00000999576793482
$ 0.00000999576793482
Jelenlegi ár:
$ 0.008487
$ 0.008487

Wrapped Accumulate (WACME) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Wrapped Accumulate (WACME) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WACME tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WACME token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WACME tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WACME token élő árfolyamát!

A(z) WACME vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Wrapped Accumulate (WACME) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) WACME megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Wrapped Accumulate (WACME) árelőzményei

A felhasználók a(z) WACME árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

WACME árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WACME kapcsán? WACME-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.