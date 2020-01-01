VVV (VVV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VVV (VVV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VVV (VVV) tokennel kapcsolatos információk Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API. Hivatalos webhely: https://venice.ai/home Block Explorer: https://basescan.org/token/0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf Vásárolj most VVV tokent!

VVV (VVV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VVV (VVV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 94.33M $ 94.33M $ 94.33M Teljes tokenszám: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 35.80M $ 35.80M $ 35.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 197.42M $ 197.42M $ 197.42M Minden idők csúcspontja: $ 19.9 $ 19.9 $ 19.9 Minden idők mélypontja: $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 $ 0.5132534272823827 Jelenlegi ár: $ 2.635 $ 2.635 $ 2.635 További tudnivalók a(z) VVV (VVV) áráról

VVV (VVV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VVV (VVV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VVV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VVV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VVV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VVV token élő árfolyamát!

A(z) VVV vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) VVV (VVV) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) VVV megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz VVV tokent a MEXC-n!

VVV (VVV) árelőzményei A felhasználók a(z) VVV árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VVV árelőzményeivel!

VVV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VVV kapcsán? VVV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VVV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

