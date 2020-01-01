VulpeFi (VULPEFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VulpeFi (VULPEFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VulpeFi (VULPEFI) tokennel kapcsolatos információk VulpeFI is a multichain DeFi aggregator and AI-enhanced trading platform that empowers users to swap assets across multiple DEXes with optimal routes, gasless trades, and high efficiency. It also integrates graphical analysis, limit order support, and innovative liquidity mechanisms for seamless decentralized trading. Hivatalos webhely: https://vulpefi.com Fehér könyv: https://docs.vulpefi.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7677cFEb8caD684a1a6C9a8CB1335E680065D11e Vásárolj most VULPEFI tokent!

VulpeFi (VULPEFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VulpeFi (VULPEFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Minden idők csúcspontja: $ 0.47791 $ 0.47791 $ 0.47791 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.0056 $ 0.0056 $ 0.0056 További tudnivalók a(z) VulpeFi (VULPEFI) áráról

VulpeFi (VULPEFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VulpeFi (VULPEFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VULPEFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VULPEFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VULPEFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VULPEFI token élő árfolyamát!

A(z) VULPEFI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) VulpeFi (VULPEFI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) VULPEFI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz VULPEFI tokent a MEXC-n!

VulpeFi (VULPEFI) árelőzményei A felhasználók a(z) VULPEFI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VULPEFI árelőzményeivel!

VULPEFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VULPEFI kapcsán? VULPEFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VULPEFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

