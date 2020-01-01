Vtrading (VTRADING) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Vtrading (VTRADING) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Vtrading (VTRADING) tokennel kapcsolatos információk The Vtrading ecosystem is a comprehensive quantitative trading platform designed to meet the diverse needs of numerous traders. Based on a deep understanding and thorough analysis of the quantitative trading market, Vtrading realized that building a multi-functional trading platform was necessary. Consequently, the ecosystem encompasses a strategy marketplace, automated trading capabilities, embedded systems, private custom deployments, and other features. These comprehensive offerings align with Vtrading's original intent to provide an all-encompassing solution that addresses the varied trading requirements of a large trader base. By integrating multiple parties and functionalities into one platform layer, Vtrading aims to streamline and enhance the overall quantitative trading experience. Hivatalos webhely: https://www.vtrading.com/#/ Fehér könyv: https://vtrading.gitbook.io/vtrading-docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x69cade383df52ec02562869da8aa146be08c5c3c Vásárolj most VTRADING tokent!

Vtrading (VTRADING) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Vtrading (VTRADING) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Minden idők csúcspontja: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Minden idők mélypontja: $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 $ 0.001026340497489587 Jelenlegi ár: $ 0.00166 $ 0.00166 $ 0.00166 További tudnivalók a(z) Vtrading (VTRADING) áráról

Vtrading (VTRADING) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Vtrading (VTRADING) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VTRADING tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VTRADING token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VTRADING tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VTRADING token élő árfolyamát!

Vtrading (VTRADING) árelőzményei A felhasználók a(z) VTRADING árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VTRADING árelőzményeivel!

VTRADING árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VTRADING kapcsán? VTRADING-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VTRADING tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

