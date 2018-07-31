VeThor Token (VTHO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VeThor Token (VTHO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VeThor Token (VTHO) tokennel kapcsolatos információk The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform. Hivatalos webhely: https://www.vechain.org/ Fehér könyv: https://docs.vechain.org Block Explorer: https://vechainstats.com/ Vásárolj most VTHO tokent!

VeThor Token (VTHO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VeThor Token (VTHO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 170.28M $ 170.28M $ 170.28M Teljes tokenszám: $ 93.67B $ 93.67B $ 93.67B Keringésben lévő tokenszám: $ 93.67B $ 93.67B $ 93.67B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 170.28M $ 170.28M $ 170.28M Minden idők csúcspontja: $ 0.0284833 $ 0.0284833 $ 0.0284833 Minden idők mélypontja: $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 $ 0.000152617258992 Jelenlegi ár: $ 0.001818 $ 0.001818 $ 0.001818 További tudnivalók a(z) VeThor Token (VTHO) áráról

VeThor Token (VTHO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VeThor Token (VTHO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VTHO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VTHO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VTHO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VTHO token élő árfolyamát!

VeThor Token (VTHO) árelőzményei A felhasználók a(z) VTHO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VTHO árelőzményeivel!

VTHO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VTHO kapcsán? VTHO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VTHO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

