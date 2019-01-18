V Systems (VSYS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) V Systems (VSYS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

V Systems (VSYS) tokennel kapcsolatos információk V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more. Hivatalos webhely: https://www.v.systems/ Fehér könyv: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.v.systems/ Vásárolj most VSYS tokent!

V Systems (VSYS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) V Systems (VSYS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Teljes tokenszám: $ 5.45B $ 5.45B $ 5.45B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Minden idők csúcspontja: $ 0.2778 $ 0.2778 $ 0.2778 Minden idők mélypontja: $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 Jelenlegi ár: $ 0.0003168 $ 0.0003168 $ 0.0003168 További tudnivalók a(z) V Systems (VSYS) áráról

V Systems (VSYS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) V Systems (VSYS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VSYS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VSYS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VSYS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VSYS token élő árfolyamát!

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) V Systems (VSYS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) VSYS megvásárlásához.

V Systems (VSYS) árelőzményei A felhasználók a(z) VSYS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VSYS árelőzményeivel!

VSYS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VSYS kapcsán? VSYS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VSYS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

