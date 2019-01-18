V Systems (VSYS) tokenomikai adatai
V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.
V Systems (VSYS) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) V Systems (VSYS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
V Systems (VSYS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) V Systems (VSYS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó VSYS tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező VSYS token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) VSYS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VSYS token élő árfolyamát!
A(z) VSYS vásárlásának módja
Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) V Systems (VSYS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) VSYS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.
V Systems (VSYS) árelőzményei
A felhasználók a(z) VSYS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
VSYS árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VSYS kapcsán? VSYS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
