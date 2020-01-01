Vow (VOW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Vow (VOW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Vow (VOW) tokennel kapcsolatos információk VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards. Hivatalos webhely: https://vow.foundation Fehér könyv: https://vow-2.gitbook.io/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1BBf25e71EC48B84d773809B4bA55B6F4bE946Fb Vásárolj most VOW tokent!

Vow (VOW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Vow (VOW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.70M $ 19.70M $ 19.70M Teljes tokenszám: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Keringésben lévő tokenszám: $ 356.29M $ 356.29M $ 356.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 63.20M $ 63.20M $ 63.20M Minden idők csúcspontja: $ 1.6489 $ 1.6489 $ 1.6489 Minden idők mélypontja: $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 $ 0.001812976932103066 Jelenlegi ár: $ 0.0553 $ 0.0553 $ 0.0553 További tudnivalók a(z) Vow (VOW) áráról

Vow (VOW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Vow (VOW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VOW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VOW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VOW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VOW token élő árfolyamát!

Vow (VOW) árelőzményei A felhasználók a(z) VOW árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VOW árelőzményeivel!

VOW árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VOW kapcsán? VOW-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VOW tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

