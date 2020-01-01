VisionGame (VISION) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VisionGame (VISION) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VisionGame (VISION) tokennel kapcsolatos információk VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market. Hivatalos webhely: https://visiongame.io/ Fehér könyv: https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434 Vásárolj most VISION tokent!

VisionGame (VISION) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VisionGame (VISION) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 169.40K $ 169.40K $ 169.40K Teljes tokenszám: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 605.00M $ 605.00M $ 605.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 280.00K $ 280.00K $ 280.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Minden idők mélypontja: $ 0.000231874784994097 $ 0.000231874784994097 $ 0.000231874784994097 Jelenlegi ár: $ 0.00028 $ 0.00028 $ 0.00028 További tudnivalók a(z) VisionGame (VISION) áráról

VisionGame (VISION) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VisionGame (VISION) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VISION tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VISION token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VISION tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VISION token élő árfolyamát!

A(z) VISION vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) VisionGame (VISION) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) VISION megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz VISION tokent a MEXC-n!

VisionGame (VISION) árelőzményei A felhasználók a(z) VISION árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VISION árelőzményeivel!

VISION árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VISION kapcsán? VISION-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VISION tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

