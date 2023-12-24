Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Virtuals Protocol (VIRTUAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokennel kapcsolatos információk Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side). Hivatalos webhely: https://www.virtuals.io/ Fehér könyv: https://whitepaper.virtuals.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3iQL8BFS2vE7mww4ehAqQHAsbmRNCrPxizWAT2Zfyr9y Vásárolj most VIRTUAL tokent!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Virtuals Protocol (VIRTUAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 718.44M $ 718.44M $ 718.44M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 655.57M $ 655.57M $ 655.57M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Minden idők csúcspontja: $ 5.25 $ 5.25 $ 5.25 Minden idők mélypontja: $ 0.007604929689950013 $ 0.007604929689950013 $ 0.007604929689950013 Jelenlegi ár: $ 1.0959 $ 1.0959 $ 1.0959 További tudnivalók a(z) Virtuals Protocol (VIRTUAL) áráról

A(z) Virtuals Protocol (VIRTUAL) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) VIRTUAL tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview Virtuals Protocol is an AI agent creation and co-ownership platform operating on Ethereum and Base, powered by the VIRTUAL token (ERC-20). The tokenomics are designed to support a decentralized ecosystem for launching, trading, and governing AI agents, with mechanisms for issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking. 1. Issuance Mechanism Token Standard & Supply : VIRTUAL is an ERC-20 token with a maximum supply of 1 billion tokens, deployed on Ethereum and bridged to Base.

: VIRTUAL is an ERC-20 token with a maximum supply of 1 billion tokens, deployed on Ethereum and bridged to Base. Initial Distribution : The token was distributed via airdrop to eligible PATH token holders (1:1 ratio) during the migration from PathDAO to Virtuals Protocol on December 23, 2023. Trading was paused for 24 hours during the airdrop.

: The token was distributed via airdrop to eligible PATH token holders (1:1 ratio) during the migration from PathDAO to Virtuals Protocol on December 23, 2023. Trading was paused for 24 hours during the airdrop. Minting: The token contract includes a "mint" function, confirming the ability to issue new tokens as needed for protocol operations. 2. Allocation Mechanism Token Allocation Table Allocation Recipient Amount (VIRTUAL) % of Max Supply Unlock Start Unlock End Public Distribution 600,000,000 60% 2023-12-24 2023-12-24 Ecosystem Treasury 350,000,000 35% 2033-12-24 2033-12-24 Liquidity 50,000,000 5% 2023-12-24 2023-12-24 Public Distribution : Includes airdrop and exchange listings.

: Includes airdrop and exchange listings. Ecosystem Treasury : Earmarked for community incentives, with a maximum emission of 10% per year for the next 3 years.

: Earmarked for community incentives, with a maximum emission of 10% per year for the next 3 years. Liquidity: Provided for exchange and platform liquidity needs. 3. Usage and Incentive Mechanism Payments : VIRTUAL is the exclusive currency for purchasing agent tokens, launching new agents, and accessing services on the Virtuals platform.

: VIRTUAL is the exclusive currency for purchasing agent tokens, launching new agents, and accessing services on the Virtuals platform. Agent Launch (Initial Agent Offering, IAO) : Creators lock a specified amount of VIRTUAL to launch a new AI agent. Locked VIRTUAL is used to create a bonding curve and liquidity pool for the agent’s token (e.g., $SWIFT). Once the bonding curve cap is reached (~$610,500 market cap), a liquidity pool is created on Uniswap, paired with VIRTUAL. All agent tokens are added to the pool, ensuring a fair launch with no pre-mine or insider allocation.

: Marketplace : Users can trade, rent, or invest in AI agents using VIRTUAL.

: Users can trade, rent, or invest in AI agents using VIRTUAL. Governance : VIRTUAL holders receive veVIRTUAL (1:1, non-tradable) for governance participation. No locking or escrow is required for veVIRTUAL, but delegation is necessary to vote.

: VIRTUAL holders receive veVIRTUAL (1:1, non-tradable) for governance participation. No locking or escrow is required for veVIRTUAL, but delegation is necessary to vote. Future Incentives: Plans for staking and validator rewards via subDAO governance, funded by protocol emissions, trading fees (1% tax), and payments for AI agent interactions. 4. Locking Mechanism Agent Launch Locking : When launching a new agent, the creator locks VIRTUAL tokens to establish the agent’s liquidity pool. This pool is locked for 10 years, ensuring long-term commitment and stability.

: When launching a new agent, the creator locks VIRTUAL tokens to establish the agent’s liquidity pool. This pool is locked for 10 years, ensuring long-term commitment and stability. Liquidity Pool Ownership : The agent creator owns the locked liquidity pool, with validation power for agent upgrades initially delegated to a bot.

: The agent creator owns the locked liquidity pool, with validation power for agent upgrades initially delegated to a bot. veVIRTUAL for Governance: No locking or escrow is required to receive veVIRTUAL; it is automatically granted to VIRTUAL holders. 5. Unlocking Time Ecosystem Treasury : Unlocks on December 24, 2033.

: Unlocks on December 24, 2033. Public Distribution & Liquidity : Unlocked on December 24, 2023.

: Unlocked on December 24, 2023. Agent Liquidity Pools: Locked for 10 years from the creation date. 6. Buyback and Burn Mechanism Planned Mechanism : Revenue from services (e.g., concerts, merchandise, AI agent interactions) is split between covering AI inference costs and the project treasury.

: Revenue from services (e.g., concerts, merchandise, AI agent interactions) is split between covering AI inference costs and the project treasury. Buyback and Burn: Treasury funds are periodically used to buy back and burn agent tokens, reducing supply and supporting token value. As of December 2024, this mechanism is planned but not yet live. 7. Acquisition Methods Airdrop : Initial distribution to PATH holders.

: Initial distribution to PATH holders. Exchanges : Available on major centralized (Bybit, Bitget, Gate.io, Bithumb, MEXC) and decentralized exchanges (Uniswap, Aerodrome, PancakeSwap).

: Available on major centralized (Bybit, Bitget, Gate.io, Bithumb, MEXC) and decentralized exchanges (Uniswap, Aerodrome, PancakeSwap). Platform Activities: Earned or used within the Virtuals ecosystem for launching and interacting with AI agents. 8. Governance veVIRTUAL : Used for voting on protocol upgrades, agent approvals, and treasury management. Proposals require a minimum veVIRTUAL threshold to author.

: Used for voting on protocol upgrades, agent approvals, and treasury management. Proposals require a minimum veVIRTUAL threshold to author. Open Participation: All VIRTUAL holders can participate in governance by delegating veVIRTUAL. 9. Notable Concentration Top Holders: The top 10 Ethereum addresses (excluding the Base Bridge) hold ~41.3% of the total supply, with the PathDAO Treasury being the largest single holder (~34.06%). Summary Table Mechanism Details Issuance ERC-20, 1B max supply, airdrop, mint function present Allocation 60% Public, 35% Ecosystem, 5% Liquidity Usage Payments, agent launch, marketplace, governance Incentives Community incentives (35%), future staking/validator rewards planned Locking 10-year lock for agent liquidity pools, no lock for veVIRTUAL Unlocking Treasury: 2033-12-24; Public/Liquidity: 2023-12-24; Agent pools: 10 years from creation Buyback/Burn Planned, not yet live; periodic buybacks from treasury revenue Governance veVIRTUAL (1:1), delegation required, open to all holders Additional Notes No Current Staking : As of December 2024, no live staking or liquidity provision mechanism, but planned for future subDAO governance.

: As of December 2024, no live staking or liquidity provision mechanism, but planned for future subDAO governance. No Revenue Sharing : Tokenholders do not receive direct revenue or dividends.

: Tokenholders do not receive direct revenue or dividends. No Claims on Capital: VIRTUAL does not confer legal rights to profits or assets of the protocol. For further details, see the Virtuals Protocol Whitepaper and IQ.wiki entry.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VIRTUAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VIRTUAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VIRTUAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VIRTUAL token élő árfolyamát!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) árelőzményei A felhasználók a(z) VIRTUAL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

VIRTUAL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VIRTUAL kapcsán? VIRTUAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

