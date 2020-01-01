Vice (VICE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Vice (VICE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Vice (VICE) tokennel kapcsolatos információk VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential. Hivatalos webhely: https://www.vicetoken.io/ Fehér könyv: https://vice-io.gitbook.io/vice.io-docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfd409bc96d126bc8a56479d4c7672015d539f96c Vásárolj most VICE tokent!

Vice (VICE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Vice (VICE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.31M $ 18.31M $ 18.31M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 991.76M $ 991.76M $ 991.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.46M $ 18.46M $ 18.46M Minden idők csúcspontja: $ 0.16372 $ 0.16372 $ 0.16372 Minden idők mélypontja: $ 0.006615434681747624 $ 0.006615434681747624 $ 0.006615434681747624 Jelenlegi ár: $ 0.01846 $ 0.01846 $ 0.01846 További tudnivalók a(z) Vice (VICE) áráról

Vice (VICE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Vice (VICE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VICE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VICE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VICE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VICE token élő árfolyamát!

A(z) VICE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Vice (VICE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) VICE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz VICE tokent a MEXC-n!

Vice (VICE) árelőzményei A felhasználók a(z) VICE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VICE árelőzményeivel!

VICE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VICE kapcsán? VICE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VICE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

