Viction (VIC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Viction (VIC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Viction (VIC) tokennel kapcsolatos információk Viction, formerly TomoChain, is a people-centric layer-1 blockchain, offering zero-gas transactions and enhanced security to make Web3 easy and safe for everyone. VIC is the native cryptocurrency of Viction. It is used for several functions within the Viction ecosystem, including payment of transaction fees, staking and delegating, liquidity provision, and governance. As a payment method, it is used to pay for smart contract executions and transaction fees on the Viction network. Staking and delegating VIC helps secure the network and earn rewards. Hivatalos webhely: https://viction.xyz/ Fehér könyv: https://docs.viction.xyz/whitepaper-and-research Block Explorer: https://www.vicscan.xyz/ Vásárolj most VIC tokent!

Viction (VIC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Viction (VIC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 27.28M $ 27.28M $ 27.28M Teljes tokenszám: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 122.40M $ 122.40M $ 122.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 46.81M $ 46.81M $ 46.81M Minden idők csúcspontja: $ 3.915 $ 3.915 $ 3.915 Minden idők mélypontja: $ 0.1359477912669297 $ 0.1359477912669297 $ 0.1359477912669297 Jelenlegi ár: $ 0.2229 $ 0.2229 $ 0.2229 További tudnivalók a(z) Viction (VIC) áráról

Viction (VIC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Viction (VIC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VIC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VIC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VIC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VIC token élő árfolyamát!

A(z) VIC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Viction (VIC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) VIC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz VIC tokent a MEXC-n!

Viction (VIC) árelőzményei A felhasználók a(z) VIC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VIC árelőzményeivel!

VIC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VIC kapcsán? VIC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VIC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

