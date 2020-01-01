Voyager Token (VGX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Voyager Token (VGX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Voyager Token (VGX) tokennel kapcsolatos információk VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. Hivatalos webhely: https://www.vgxfoundation.com/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d Vásárolj most VGX tokent!

Voyager Token (VGX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Voyager Token (VGX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Teljes tokenszám: $ 916.53M $ 916.53M $ 916.53M Keringésben lévő tokenszám: $ 542.22M $ 542.22M $ 542.22M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Minden idők csúcspontja: $ 0.7886 $ 0.7886 $ 0.7886 Minden idők mélypontja: $ 0.00184383839066297 $ 0.00184383839066297 $ 0.00184383839066297 Jelenlegi ár: $ 0.001846 $ 0.001846 $ 0.001846 További tudnivalók a(z) Voyager Token (VGX) áráról

Voyager Token (VGX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Voyager Token (VGX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VGX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VGX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VGX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VGX token élő árfolyamát!

A(z) VGX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Voyager Token (VGX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) VGX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz VGX tokent a MEXC-n!

Voyager Token (VGX) árelőzményei A felhasználók a(z) VGX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VGX árelőzményeivel!

VGX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VGX kapcsán? VGX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VGX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

