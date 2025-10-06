TőzsdeDEX+
A(z) élő VFY ár ma 0.06853 USD. Kövesd nyomon a(z) VFY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VFY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VFY

VFY árinformációk

Mi a(z) VFY

VFY fehér könyv

VFY hivatalos webhely

VFY tokenomikai adatai

VFY árelőrejelzés

VFY előzmények

VFY Vásárlási útmutató

VFY-fiat valutaváltó

VFY spot

VFY USDT-M futuresügyletek

VFY Logó

VFY árfolyam(VFY)

1 VFY-USD élő ár:

$0.06853
$0.06853$0.06853
+1.16%1D
USD
VFY (VFY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:58 (UTC+8)

VFY (VFY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.06639
$ 0.06639$ 0.06639
24h alacsony
$ 0.07764
$ 0.07764$ 0.07764
24h magas

$ 0.06639
$ 0.06639$ 0.06639

$ 0.07764
$ 0.07764$ 0.07764

--
----

--
----

-1.74%

+1.16%

-22.83%

-22.83%

VFY (VFY) valós idejű ár: $ 0.06853. Az elmúlt 24 órában, a(z)VFY legalacsonyabb ára $ 0.06639, legmagasabb ára pedig $ 0.07764 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VFY valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VFY változása a következő volt: -1.74% az elmúlt órában, +1.16% az elmúlt 24 órában, és -22.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VFY (VFY) piaci információk

--
----

$ 132.97K
$ 132.97K$ 132.97K

$ 68.53M
$ 68.53M$ 68.53M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZKVERIFY

A(z) VFY jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 132.97K. A(z) VFY keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 68.53M.

VFY (VFY) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a VFY mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0007858+1.16%
30 nap$ -0.04867-41.53%
60 nap$ +0.01853+37.06%
90 nap$ +0.01853+37.06%
VFY árváltozása ma

A mai napon a(z) VFY ára $ +0.0007858 (+1.16%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

VFY 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.04867 (-41.53%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

VFY 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) VFY ára $ +0.01853 (+37.06%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

VFY 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.01853 (+37.06%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) VFY (VFY) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) VFY árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) VFY (VFY)

zkVerify is the universal and ultra-efficient proof verification layer for real-world, practical applications across the Internet. By dramatically reducing the barrier to access zero-knowledge proof verifications, zkVerify unlocks scalability and huge growth potential in sectors across DeFi, AI, and everyday digital interactions.

VFY elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál VFY befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd VFY a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről VFY a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a VFY vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

VFY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) VFY (VFY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) VFY (VFY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) VFY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) VFY árelőrejelzését most!

VFY (VFY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) VFY (VFY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VFY token kapcsán!

Hogyan vásárolj VFY (VFY)

A következőt szeretnél vásárolni: VFY? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz VFY eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

VFY helyi valutákra

VFY Forrás

A(z) VFY alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos VFY Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések VFY

Mennyit ér ma a(z) VFY (VFY)?
A(z) élő VFY ár a(z) USD esetében 0.06853 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VFY ára a(z) USD esetében?
A(z) VFY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.06853. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) VFY piaci plafonja?
A(z) VFY piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VFY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VFY keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) VFY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VFY mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) VFY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VFY mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) VFY kereskedési volumene?
A(z) VFY élő 24 órás kereskedési volumene $ 132.97K USD.
A(z) VFY ára emelkedni fog idén?
A(z) VFY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VFY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:58 (UTC+8)

VFY (VFY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?
October 6, 2025

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik
October 5, 2025

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében
October 5, 2025

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

1 VFY = 0.06852 USD

