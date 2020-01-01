Veloce (VEXT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Veloce (VEXT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Veloce (VEXT) tokennel kapcsolatos információk Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. Hivatalos webhely: https://www.velocemediagroup.com/vext Fehér könyv: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 Vásárolj most VEXT tokent!

Veloce (VEXT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Veloce (VEXT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 473.01K $ 473.01K $ 473.01K Teljes tokenszám: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 216.48M $ 216.48M $ 216.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 655.50K $ 655.50K $ 655.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.8438 $ 0.8438 $ 0.8438 Minden idők mélypontja: $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 Jelenlegi ár: $ 0.002185 $ 0.002185 $ 0.002185 További tudnivalók a(z) Veloce (VEXT) áráról

Veloce (VEXT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Veloce (VEXT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VEXT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VEXT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VEXT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VEXT token élő árfolyamát!

A(z) VEXT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Veloce (VEXT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) VEXT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz VEXT tokent a MEXC-n!

Veloce (VEXT) árelőzményei A felhasználók a(z) VEXT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) VEXT árelőzményeivel!

VEXT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VEXT kapcsán? VEXT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VEXT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

