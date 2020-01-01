VANA (VANA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) VANA (VANA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

VANA (VANA) tokennel kapcsolatos információk Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy. Hivatalos webhely: https://www.vana.org/ Fehér könyv: https://docs.vana.org/docs/vana-whitepaper Block Explorer: https://vanascan.io/ Vásárolj most VANA tokent!

VANA (VANA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) VANA (VANA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 121.72M $ 121.72M $ 121.72M Teljes tokenszám: $ 112.64M $ 112.64M $ 112.64M Keringésben lévő tokenszám: $ 30.08M $ 30.08M $ 30.08M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 485.52M $ 485.52M $ 485.52M Minden idők csúcspontja: $ 35.517 $ 35.517 $ 35.517 Minden idők mélypontja: $ 3.7412727319769483 $ 3.7412727319769483 $ 3.7412727319769483 Jelenlegi ár: $ 4.046 $ 4.046 $ 4.046 További tudnivalók a(z) VANA (VANA) áráról

VANA (VANA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) VANA (VANA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VANA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VANA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VANA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VANA token élő árfolyamát!

