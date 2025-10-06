TőzsdeDEX+
A(z) élő Vameon ár ma 0.00002429 USD. Kövesd nyomon a(z) VAMEON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VAMEON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Vameon ár ma 0.00002429 USD. Kövesd nyomon a(z) VAMEON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VAMEON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VAMEON

VAMEON árinformációk

Mi a(z) VAMEON

VAMEON fehér könyv

VAMEON hivatalos webhely

VAMEON tokenomikai adatai

VAMEON árelőrejelzés

VAMEON előzmények

VAMEON Vásárlási útmutató

VAMEON-fiat valutaváltó

VAMEON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Vameon Logó

Vameon árfolyam(VAMEON)

1 VAMEON-USD élő ár:

$0.00002429
$0.00002429$0.00002429
-2.17%1D
USD
Vameon (VAMEON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:44 (UTC+8)

Vameon (VAMEON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00002349
$ 0.00002349$ 0.00002349
24h alacsony
$ 0.00002609
$ 0.00002609$ 0.00002609
24h magas

$ 0.00002349
$ 0.00002349$ 0.00002349

$ 0.00002609
$ 0.00002609$ 0.00002609

$ 0.000941194040872492
$ 0.000941194040872492$ 0.000941194040872492

$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299$ 0.000004946453995299

+0.08%

-2.17%

+5.42%

+5.42%

Vameon (VAMEON) valós idejű ár: $ 0.00002429. Az elmúlt 24 órában, a(z)VAMEON legalacsonyabb ára $ 0.00002349, legmagasabb ára pedig $ 0.00002609 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VAMEON valaha volt legmagasabb ára $ 0.000941194040872492, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000004946453995299 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VAMEON változása a következő volt: +0.08% az elmúlt órában, -2.17% az elmúlt 24 órában, és +5.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vameon (VAMEON) piaci információk

No.1344

$ 6.06M
$ 6.06M$ 6.06M

$ 318.55K
$ 318.55K$ 318.55K

$ 24.29M
$ 24.29M$ 24.29M

249.41B
249.41B 249.41B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

24.94%

BSC

A(z) Vameon jelenlegi piaci plafonja $ 6.06M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 318.55K. A(z) VAMEON keringésben lévő tokenszáma 249.41B, és a teljes tokenszám 1000000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.29M.

Vameon (VAMEON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Vameon mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0000005388-2.17%
30 nap$ -0.00000134-5.23%
60 nap$ -0.000001756-6.75%
90 nap$ +0.000009492+64.14%
Vameon árváltozása ma

A mai napon a(z) VAMEON ára $ -0.0000005388 (-2.17%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Vameon 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00000134 (-5.23%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Vameon 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) VAMEON ára $ -0.000001756 (-6.75%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Vameon 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.000009492 (+64.14%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Vameon (VAMEON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Vameon árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Vameon (VAMEON)

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Vameon elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Vameon befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd VAMEON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Vameon a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Vameon vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Vameon árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Vameon (VAMEON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Vameon (VAMEON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Vameon rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Vameon árelőrejelzését most!

Vameon (VAMEON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Vameon (VAMEON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VAMEON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Vameon (VAMEON)

A következőt szeretnél vásárolni: Vameon? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Vameon eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

VAMEON helyi valutákra

1 Vameon(VAMEON) - VND
0.63919135
1 Vameon(VAMEON) - AUD
A$0.0000369208
1 Vameon(VAMEON) - GBP
0.0000184604
1 Vameon(VAMEON) - EUR
0.0000208894
1 Vameon(VAMEON) - USD
$0.00002429
1 Vameon(VAMEON) - MYR
RM0.0001017751
1 Vameon(VAMEON) - TRY
0.0010216374
1 Vameon(VAMEON) - JPY
¥0.00374066
1 Vameon(VAMEON) - ARS
ARS$0.0351517593
1 Vameon(VAMEON) - RUB
0.0019645752
1 Vameon(VAMEON) - INR
0.0021596239
1 Vameon(VAMEON) - IDR
Rp0.4048331714
1 Vameon(VAMEON) - PHP
0.0014272804
1 Vameon(VAMEON) - EGP
￡E.0.0011486741
1 Vameon(VAMEON) - BRL
R$0.0001304373
1 Vameon(VAMEON) - CAD
C$0.000034006
1 Vameon(VAMEON) - BDT
0.0029599794
1 Vameon(VAMEON) - NGN
0.0351009932
1 Vameon(VAMEON) - COP
$0.0941470684
1 Vameon(VAMEON) - ZAR
R.0.0004209457
1 Vameon(VAMEON) - UAH
0.0010150791
1 Vameon(VAMEON) - TZS
T.Sh.0.0595343042
1 Vameon(VAMEON) - VES
Bs0.00536809
1 Vameon(VAMEON) - CLP
$0.0228326
1 Vameon(VAMEON) - PKR
Rs0.0068517232
1 Vameon(VAMEON) - KZT
0.0128246342
1 Vameon(VAMEON) - THB
฿0.0007874818
1 Vameon(VAMEON) - TWD
NT$0.0007478891
1 Vameon(VAMEON) - AED
د.إ0.0000891443
1 Vameon(VAMEON) - CHF
Fr0.000019432
1 Vameon(VAMEON) - HKD
HK$0.0001887333
1 Vameon(VAMEON) - AMD
֏0.0092707643
1 Vameon(VAMEON) - MAD
.د.م0.0002244396
1 Vameon(VAMEON) - MXN
$0.0004508224
1 Vameon(VAMEON) - SAR
ريال0.0000908446
1 Vameon(VAMEON) - ETB
Br0.0037321585
1 Vameon(VAMEON) - KES
KSh0.0031292807
1 Vameon(VAMEON) - JOD
د.أ0.00001722161
1 Vameon(VAMEON) - PLN
0.0000896301
1 Vameon(VAMEON) - RON
лв0.0001071189
1 Vameon(VAMEON) - SEK
kr0.000230755
1 Vameon(VAMEON) - BGN
лв0.0000410501
1 Vameon(VAMEON) - HUF
Ft0.0081701844
1 Vameon(VAMEON) - CZK
0.0005127619
1 Vameon(VAMEON) - KWD
د.ك0.00000743274
1 Vameon(VAMEON) - ILS
0.0000789425
1 Vameon(VAMEON) - BOB
Bs0.0001673581
1 Vameon(VAMEON) - AZN
0.000041293
1 Vameon(VAMEON) - TJS
SM0.0002229822
1 Vameon(VAMEON) - GEL
0.0000658259
1 Vameon(VAMEON) - AOA
Kz0.0222231639
1 Vameon(VAMEON) - BHD
.د.ب0.00000910875
1 Vameon(VAMEON) - BMD
$0.00002429
1 Vameon(VAMEON) - DKK
kr0.0001571563
1 Vameon(VAMEON) - HNL
L0.0006371267
1 Vameon(VAMEON) - MUR
0.0011110246
1 Vameon(VAMEON) - NAD
$0.0004199741
1 Vameon(VAMEON) - NOK
kr0.0002458148
1 Vameon(VAMEON) - NZD
$0.0000422646
1 Vameon(VAMEON) - PAB
B/.0.00002429
1 Vameon(VAMEON) - PGK
K0.000102018
1 Vameon(VAMEON) - QAR
ر.ق0.0000881727
1 Vameon(VAMEON) - RSD
дин.0.0024569335
1 Vameon(VAMEON) - UZS
soʻm0.2926505351
1 Vameon(VAMEON) - ALL
L0.0020279721
1 Vameon(VAMEON) - ANG
ƒ0.0000434791
1 Vameon(VAMEON) - AWG
ƒ0.0000434791
1 Vameon(VAMEON) - BBD
$0.00004858
1 Vameon(VAMEON) - BAM
KM0.0000408072
1 Vameon(VAMEON) - BIF
Fr0.07121828
1 Vameon(VAMEON) - BND
$0.0000313341
1 Vameon(VAMEON) - BSD
$0.00002429
1 Vameon(VAMEON) - JMD
$0.0038876145
1 Vameon(VAMEON) - KHR
0.09716
1 Vameon(VAMEON) - KMF
Fr0.01034754
1 Vameon(VAMEON) - LAK
0.5280434677
1 Vameon(VAMEON) - LKR
රු0.0073739582
1 Vameon(VAMEON) - MDL
L0.0004119584
1 Vameon(VAMEON) - MGA
Ar0.108923647
1 Vameon(VAMEON) - MOP
P0.0001938342
1 Vameon(VAMEON) - MVR
0.000371637
1 Vameon(VAMEON) - MWK
MK0.042024129
1 Vameon(VAMEON) - MZN
MT0.001552131
1 Vameon(VAMEON) - NPR
रु0.0034355776
1 Vameon(VAMEON) - PYG
0.17105018
1 Vameon(VAMEON) - RWF
Fr0.03519621
1 Vameon(VAMEON) - SBD
$0.0001999067
1 Vameon(VAMEON) - SCR
0.0003507476
1 Vameon(VAMEON) - SRD
$0.000935165
1 Vameon(VAMEON) - SVC
$0.0002118088
1 Vameon(VAMEON) - SZL
L0.0004197312
1 Vameon(VAMEON) - TMT
m0.000085015
1 Vameon(VAMEON) - TND
د.ت0.0000714126
1 Vameon(VAMEON) - TTD
$0.0001639575
1 Vameon(VAMEON) - UGX
Sh0.08433488
1 Vameon(VAMEON) - XAF
Fr0.01382101
1 Vameon(VAMEON) - XCD
$0.000065583
1 Vameon(VAMEON) - XOF
Fr0.01382101
1 Vameon(VAMEON) - XPF
Fr0.00250187
1 Vameon(VAMEON) - BWP
P0.0003252431
1 Vameon(VAMEON) - BZD
$0.00004858
1 Vameon(VAMEON) - CVE
$0.0023141083
1 Vameon(VAMEON) - DJF
Fr0.00429933
1 Vameon(VAMEON) - DOP
$0.0015562603
1 Vameon(VAMEON) - DZD
د.ج0.0031467695
1 Vameon(VAMEON) - FJD
$0.0000556241
1 Vameon(VAMEON) - GNF
Fr0.21120155
1 Vameon(VAMEON) - GTQ
Q0.0001855756
1 Vameon(VAMEON) - GYD
$0.0050676227
1 Vameon(VAMEON) - ISK
kr0.00303625

Vameon Forrás

A(z) Vameon alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Vameon Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Vameon

Mennyit ér ma a(z) Vameon (VAMEON)?
A(z) élő VAMEON ár a(z) USD esetében 0.00002429 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VAMEON ára a(z) USD esetében?
A(z) VAMEON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00002429. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Vameon piaci plafonja?
A(z) VAMEON piaci plafonja $ 6.06M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VAMEON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VAMEON keringésben lévő tokenszáma 249.41B USD.
Mi volt a(z) VAMEON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VAMEON mindenkori legmagasabb ára 0.000941194040872492 USD.
Mi volt a(z) VAMEON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VAMEON mindenkori legalacsonyabb ára 0.000004946453995299 USD.
Mekkora a(z) VAMEON kereskedési volumene?
A(z) VAMEON élő 24 órás kereskedési volumene $ 318.55K USD.
A(z) VAMEON ára emelkedni fog idén?
A(z) VAMEON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VAMEON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:44 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

VAMEON-USD kalkulátor

Összeg

VAMEON
VAMEON
USD
USD

1 VAMEON = 0.00002429 USD

VAMEON kereskedés

VAMEON/USDT
$0.00002429
$0.00002429$0.00002429
-2.17%

