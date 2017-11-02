xMoney (UTK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) xMoney (UTK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

xMoney (UTK) tokennel kapcsolatos információk xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees. Hivatalos webhely: https://www.xmoney.com/ Fehér könyv: https://utrust.com/static/UTRUST-whitepaper-en-2017-11-02-2ae02efb0e0203893bdba1f54000f2b4.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc9Ac3C20D1ed0B540dF9b1feDC10039Df13F99c Vásárolj most UTK tokent!

xMoney (UTK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) xMoney (UTK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.47M $ 18.47M $ 18.47M Teljes tokenszám: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M Keringésben lévő tokenszám: $ 704.11M $ 704.11M $ 704.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.23M $ 26.23M $ 26.23M Minden idők csúcspontja: $ 0.17917 $ 0.17917 $ 0.17917 Minden idők mélypontja: $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 $ 0.00543500526176 Jelenlegi ár: $ 0.02623 $ 0.02623 $ 0.02623 További tudnivalók a(z) xMoney (UTK) áráról

xMoney (UTK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) xMoney (UTK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UTK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UTK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UTK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UTK token élő árfolyamát!

xMoney (UTK) árelőzményei A felhasználók a(z) UTK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) UTK árelőzményeivel!

UTK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UTK kapcsán? UTK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UTK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

