A(z) élő Unstable Tether ár ma 0.0001438 USD. Kövesd nyomon a(z) USDUT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USDUT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: USDUT

USDUT árinformációk

Mi a(z) USDUT

USDUT tokenomikai adatai

USDUT árelőrejelzés

USDUT előzmények

USDUT Vásárlási útmutató

USDUT-fiat valutaváltó

Unstable Tether Logó

Unstable Tether árfolyam(USDUT)

1 USDUT-USD élő ár:

$0.0001438
$0.0001438$0.0001438
+4.27%1D
USD
Unstable Tether (USDUT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:29 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0001368
$ 0.0001368$ 0.0001368
24h alacsony
$ 0.0001471
$ 0.0001471$ 0.0001471
24h magas

$ 0.0001368
$ 0.0001368$ 0.0001368

$ 0.0001471
$ 0.0001471$ 0.0001471

--
----

--
----

+0.27%

+4.27%

-9.11%

-9.11%

Unstable Tether (USDUT) valós idejű ár: $ 0.0001438. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDUT legalacsonyabb ára $ 0.0001368, legmagasabb ára pedig $ 0.0001471 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDUT valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDUT változása a következő volt: +0.27% az elmúlt órában, +4.27% az elmúlt 24 órában, és -9.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unstable Tether (USDUT) piaci információk

--
----

$ 56.16K
$ 56.16K$ 56.16K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A(z) Unstable Tether jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.16K. A(z) USDUT keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

Unstable Tether (USDUT) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Unstable Tether mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000005889+4.27%
30 nap$ -0.0004883-77.26%
60 nap$ -0.0021872-93.84%
90 nap$ -0.0018562-92.81%
Unstable Tether árváltozása ma

A mai napon a(z) USDUT ára $ +0.000005889 (+4.27%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Unstable Tether 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0004883 (-77.26%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Unstable Tether 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) USDUT ára $ -0.0021872 (-93.84%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Unstable Tether 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0018562 (-92.81%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Unstable Tether (USDUT) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Unstable Tether árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Unstable Tether (USDUT)

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Unstable Tether elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Unstable Tether befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd USDUT a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Unstable Tether a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Unstable Tether vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Unstable Tether árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Unstable Tether (USDUT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Unstable Tether (USDUT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Unstable Tether rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Unstable Tether árelőrejelzését most!

Unstable Tether (USDUT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Unstable Tether (USDUT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USDUT token kapcsán!

Hogyan vásárolj Unstable Tether (USDUT)

A következőt szeretnél vásárolni: Unstable Tether? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Unstable Tether eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Unstable Tether

Mennyit ér ma a(z) Unstable Tether (USDUT)?
A(z) élő USDUT ár a(z) USD esetében 0.0001438 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) USDUT ára a(z) USD esetében?
A(z) USDUT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0001438. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Unstable Tether piaci plafonja?
A(z) USDUT piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) USDUT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) USDUT keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) USDUT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) USDUT mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) USDUT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) USDUT mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) USDUT kereskedési volumene?
A(z) USDUT élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.16K USD.
A(z) USDUT ára emelkedni fog idén?
A(z) USDUT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) USDUT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:29 (UTC+8)

Unstable Tether (USDUT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

USDUT-USD kalkulátor

Összeg

USDUT
USDUT
USD
USD

1 USDUT = 0.0001438 USD

USDUT kereskedés

USDUT/USDT
$0.0001438
$0.0001438$0.0001438
+4.73%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

