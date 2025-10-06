Mi a(z) Unstable Tether (USDUT)

USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest. USDUT is a meme coin themed around the “unstable dollar peg,” with a narrative centered on deliberate instability to drive speculative interest.

Unstable Tether (USDUT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Unstable Tether (USDUT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USDUT token kapcsán!

Mi a(z) Unstable Tether piaci plafonja? A(z) USDUT piaci plafonja -- USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) USDUT keringésben lévő tokenszáma? A(z) USDUT keringésben lévő tokenszáma -- USD . Mi volt a(z) USDUT mindenkori legmagasabb ára? A(z) USDUT mindenkori legmagasabb ára -- USD . Mi volt a(z) USDUT mindenkori legmagasabb ár? A(z) USDUT mindenkori legalacsonyabb ára -- USD . Mekkora a(z) USDUT kereskedési volumene? A(z) USDUT élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.16K USD .

Unstable Tether (USDUT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

