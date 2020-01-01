unstable coin (USDUC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) unstable coin (USDUC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

unstable coin (USDUC) tokennel kapcsolatos információk $USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies. Hivatalos webhely: https://www.usduc.org/ Fehér könyv: https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975 Block Explorer: https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump Vásárolj most USDUC tokent!

unstable coin (USDUC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) unstable coin (USDUC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 48.64M $ 48.64M $ 48.64M Teljes tokenszám: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 48.64M $ 48.64M $ 48.64M Minden idők csúcspontja: $ 0.07775 $ 0.07775 $ 0.07775 Minden idők mélypontja: $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 Jelenlegi ár: $ 0.04864 $ 0.04864 $ 0.04864 További tudnivalók a(z) unstable coin (USDUC) áráról

unstable coin (USDUC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) unstable coin (USDUC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDUC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USDUC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USDUC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDUC token élő árfolyamát!

A(z) USDUC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) unstable coin (USDUC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) USDUC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz USDUC tokent a MEXC-n!

unstable coin (USDUC) árelőzményei A felhasználók a(z) USDUC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) USDUC árelőzményeivel!

USDUC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USDUC kapcsán? USDUC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USDUC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

