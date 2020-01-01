Ethena USDe (USDE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ethena USDe (USDE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Hivatalos webhely:
https://www.ethena.fi/
Fehér könyv:
https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ethena USDe (USDE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 12.68B
Teljes tokenszám:
$ 12.67B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 12.67B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 12.68B
Minden idők csúcspontja:
$ 1.0205
Minden idők mélypontja:
$ 0.9772661240254116
Jelenlegi ár:
$ 1.0008
Ethena USDe (USDE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Ethena USDe (USDE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező USDE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) USDE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDE token élő árfolyamát!

Jogi nyilatkozat

