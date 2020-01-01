Ethena USDe (USDE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ethena USDe (USDE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ethena USDe (USDE) tokennel kapcsolatos információk Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi. Hivatalos webhely: https://www.ethena.fi/ Fehér könyv: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 Vásárolj most USDE tokent!

Ethena USDe (USDE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ethena USDe (USDE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.68B $ 12.68B $ 12.68B Teljes tokenszám: $ 12.67B $ 12.67B $ 12.67B Keringésben lévő tokenszám: $ 12.67B $ 12.67B $ 12.67B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.68B $ 12.68B $ 12.68B Minden idők csúcspontja: $ 1.0205 $ 1.0205 $ 1.0205 Minden idők mélypontja: $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 Jelenlegi ár: $ 1.0008 $ 1.0008 $ 1.0008 További tudnivalók a(z) Ethena USDe (USDE) áráról

Ethena USDe (USDE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ethena USDe (USDE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USDE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USDE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDE token élő árfolyamát!

A(z) USDE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Ethena USDe (USDE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) USDE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz USDE tokent a MEXC-n!

Ethena USDe (USDE) árelőzményei A felhasználók a(z) USDE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) USDE árelőzményeivel!

USDE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USDE kapcsán? USDE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USDE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

