TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Uranus ár ma 0.42996 USD. Kövesd nyomon a(z) URANUS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) URANUS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Uranus ár ma 0.42996 USD. Kövesd nyomon a(z) URANUS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) URANUS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: URANUS

URANUS árinformációk

Mi a(z) URANUS

URANUS tokenomikai adatai

URANUS árelőrejelzés

URANUS előzmények

URANUS Vásárlási útmutató

URANUS-fiat valutaváltó

URANUS spot

URANUS USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Uranus Logó

Uranus árfolyam(URANUS)

1 URANUS-USD élő ár:

$0.42996
$0.42996$0.42996
+6.38%1D
USD
Uranus (URANUS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:07 (UTC+8)

Uranus (URANUS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.40062
$ 0.40062$ 0.40062
24h alacsony
$ 0.48274
$ 0.48274$ 0.48274
24h magas

$ 0.40062
$ 0.40062$ 0.40062

$ 0.48274
$ 0.48274$ 0.48274

--
----

--
----

-1.42%

+6.38%

-15.64%

-15.64%

Uranus (URANUS) valós idejű ár: $ 0.42996. Az elmúlt 24 órában, a(z)URANUS legalacsonyabb ára $ 0.40062, legmagasabb ára pedig $ 0.48274 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) URANUS valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) URANUS változása a következő volt: -1.42% az elmúlt órában, +6.38% az elmúlt 24 órában, és -15.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Uranus (URANUS) piaci információk

--
----

$ 82.09K
$ 82.09K$ 82.09K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

A(z) Uranus jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 82.09K. A(z) URANUS keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám --. A teljes hígított értékelés (FDV) --.

Uranus (URANUS) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Uranus mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0257863+6.38%
30 nap$ +0.23032+115.36%
60 nap$ +0.07927+22.60%
90 nap$ +0.04143+10.66%
Uranus árváltozása ma

A mai napon a(z) URANUS ára $ +0.0257863 (+6.38%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Uranus 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.23032 (+115.36%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Uranus 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) URANUS ára $ +0.07927 (+22.60%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Uranus 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.04143 (+10.66%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Uranus (URANUS) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Uranus árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Uranus (URANUS)

Uranus is a planet-themed memecoin launched by @jup_studio, similar in concept to Jupiter and Meteora.

Uranus elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Uranus befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd URANUS a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Uranus a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Uranus vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Uranus árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Uranus (URANUS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Uranus (URANUS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Uranus rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Uranus árelőrejelzését most!

Uranus (URANUS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Uranus (URANUS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) URANUS token kapcsán!

Hogyan vásárolj Uranus (URANUS)

A következőt szeretnél vásárolni: Uranus? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Uranus eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

URANUS helyi valutákra

1 Uranus(URANUS) - VND
11,314.3974
1 Uranus(URANUS) - AUD
A$0.6535392
1 Uranus(URANUS) - GBP
0.3267696
1 Uranus(URANUS) - EUR
0.3697656
1 Uranus(URANUS) - USD
$0.42996
1 Uranus(URANUS) - MYR
RM1.8015324
1 Uranus(URANUS) - TRY
18.0841176
1 Uranus(URANUS) - JPY
¥66.21384
1 Uranus(URANUS) - ARS
ARS$622.2252132
1 Uranus(URANUS) - RUB
34.7751648
1 Uranus(URANUS) - INR
38.2277436
1 Uranus(URANUS) - IDR
Rp7,165.9971336
1 Uranus(URANUS) - PHP
25.2644496
1 Uranus(URANUS) - EGP
￡E.20.3328084
1 Uranus(URANUS) - BRL
R$2.3088852
1 Uranus(URANUS) - CAD
C$0.601944
1 Uranus(URANUS) - BDT
52.3949256
1 Uranus(URANUS) - NGN
621.3265968
1 Uranus(URANUS) - COP
$1,666.5077616
1 Uranus(URANUS) - ZAR
R.7.4512068
1 Uranus(URANUS) - UAH
17.9680284
1 Uranus(URANUS) - TZS
T.Sh.1,053.8233608
1 Uranus(URANUS) - VES
Bs95.02116
1 Uranus(URANUS) - CLP
$404.1624
1 Uranus(URANUS) - PKR
Rs121.2831168
1 Uranus(URANUS) - KZT
227.0102808
1 Uranus(URANUS) - THB
฿13.9393032
1 Uranus(URANUS) - TWD
NT$13.2384684
1 Uranus(URANUS) - AED
د.إ1.5779532
1 Uranus(URANUS) - CHF
Fr0.343968
1 Uranus(URANUS) - HKD
HK$3.3407892
1 Uranus(URANUS) - AMD
֏164.1028332
1 Uranus(URANUS) - MAD
.د.م3.9728304
1 Uranus(URANUS) - MXN
$7.9800576
1 Uranus(URANUS) - SAR
ريال1.6080504
1 Uranus(URANUS) - ETB
Br66.063354
1 Uranus(URANUS) - KES
KSh55.3917468
1 Uranus(URANUS) - JOD
د.أ0.30484164
1 Uranus(URANUS) - PLN
1.5865524
1 Uranus(URANUS) - RON
лв1.8961236
1 Uranus(URANUS) - SEK
kr4.08462
1 Uranus(URANUS) - BGN
лв0.7266324
1 Uranus(URANUS) - HUF
Ft144.6213456
1 Uranus(URANUS) - CZK
9.0764556
1 Uranus(URANUS) - KWD
د.ك0.13156776
1 Uranus(URANUS) - ILS
1.39737
1 Uranus(URANUS) - BOB
Bs2.9624244
1 Uranus(URANUS) - AZN
0.730932
1 Uranus(URANUS) - TJS
SM3.9470328
1 Uranus(URANUS) - GEL
1.1651916
1 Uranus(URANUS) - AOA
Kz393.3747036
1 Uranus(URANUS) - BHD
.د.ب0.161235
1 Uranus(URANUS) - BMD
$0.42996
1 Uranus(URANUS) - DKK
kr2.7818412
1 Uranus(URANUS) - HNL
L11.2778508
1 Uranus(URANUS) - MUR
19.6663704
1 Uranus(URANUS) - NAD
$7.4340084
1 Uranus(URANUS) - NOK
kr4.3511952
1 Uranus(URANUS) - NZD
$0.7481304
1 Uranus(URANUS) - PAB
B/.0.42996
1 Uranus(URANUS) - PGK
K1.805832
1 Uranus(URANUS) - QAR
ر.ق1.5607548
1 Uranus(URANUS) - RSD
дин.43.490454
1 Uranus(URANUS) - UZS
soʻm5,180.2397724
1 Uranus(URANUS) - ALL
L35.8973604
1 Uranus(URANUS) - ANG
ƒ0.7696284
1 Uranus(URANUS) - AWG
ƒ0.7696284
1 Uranus(URANUS) - BBD
$0.85992
1 Uranus(URANUS) - BAM
KM0.7223328
1 Uranus(URANUS) - BIF
Fr1,260.64272
1 Uranus(URANUS) - BND
$0.5546484
1 Uranus(URANUS) - BSD
$0.42996
1 Uranus(URANUS) - JMD
$68.815098
1 Uranus(URANUS) - KHR
1,719.84
1 Uranus(URANUS) - KMF
Fr183.16296
1 Uranus(URANUS) - LAK
9,346.9563348
1 Uranus(URANUS) - LKR
රු130.5272568
1 Uranus(URANUS) - MDL
L7.2921216
1 Uranus(URANUS) - MGA
Ar1,928.069628
1 Uranus(URANUS) - MOP
P3.4310808
1 Uranus(URANUS) - MVR
6.578388
1 Uranus(URANUS) - MWK
MK743.873796
1 Uranus(URANUS) - MZN
MT27.474444
1 Uranus(URANUS) - NPR
रु60.8135424
1 Uranus(URANUS) - PYG
3,027.77832
1 Uranus(URANUS) - RWF
Fr623.01204
1 Uranus(URANUS) - SBD
$3.5385708
1 Uranus(URANUS) - SCR
6.2086224
1 Uranus(URANUS) - SRD
$16.55346
1 Uranus(URANUS) - SVC
$3.7492512
1 Uranus(URANUS) - SZL
L7.4297088
1 Uranus(URANUS) - TMT
m1.50486
1 Uranus(URANUS) - TND
د.ت1.2640824
1 Uranus(URANUS) - TTD
$2.90223
1 Uranus(URANUS) - UGX
Sh1,492.82112
1 Uranus(URANUS) - XAF
Fr244.64724
1 Uranus(URANUS) - XCD
$1.160892
1 Uranus(URANUS) - XOF
Fr244.64724
1 Uranus(URANUS) - XPF
Fr44.28588
1 Uranus(URANUS) - BWP
P5.7571644
1 Uranus(URANUS) - BZD
$0.85992
1 Uranus(URANUS) - CVE
$40.9622892
1 Uranus(URANUS) - DJF
Fr76.10292
1 Uranus(URANUS) - DOP
$27.5475372
1 Uranus(URANUS) - DZD
د.ج55.701318
1 Uranus(URANUS) - FJD
$0.9846084
1 Uranus(URANUS) - GNF
Fr3,738.5022
1 Uranus(URANUS) - GTQ
Q3.2848944
1 Uranus(URANUS) - GYD
$89.7025548
1 Uranus(URANUS) - ISK
kr53.745

Uranus Forrás

A(z) Uranus alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Uranus

Mennyit ér ma a(z) Uranus (URANUS)?
A(z) élő URANUS ár a(z) USD esetében 0.42996 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) URANUS ára a(z) USD esetében?
A(z) URANUS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.42996. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Uranus piaci plafonja?
A(z) URANUS piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) URANUS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) URANUS keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) URANUS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) URANUS mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) URANUS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) URANUS mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) URANUS kereskedési volumene?
A(z) URANUS élő 24 órás kereskedési volumene $ 82.09K USD.
A(z) URANUS ára emelkedni fog idén?
A(z) URANUS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) URANUS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:07 (UTC+8)

Uranus (URANUS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

URANUS-USD kalkulátor

Összeg

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.42996 USD

URANUS kereskedés

URANUS/USDT
$0.42996
$0.42996$0.42996
+6.38%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,710.64
$109,710.64$109,710.64

-0.36%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,850.95
$3,850.95$3,850.95

-0.06%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02547
$0.02547$0.02547

-3.19%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1984
$1.1984$1.1984

-5.03%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.78
$186.78$186.78

+1.63%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,710.64
$109,710.64$109,710.64

-0.36%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,850.95
$3,850.95$3,850.95

-0.06%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.78
$186.78$186.78

+1.63%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.72
$90.72$90.72

+2.39%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4944
$2.4944$2.4944

-0.22%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0323
$0.0323$0.0323

-35.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05615
$0.05615$0.05615

+180.75%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09287
$0.09287$0.09287

+12.41%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002217
$0.000000002217$0.000000002217

+409.65%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02388
$0.02388$0.02388

+198.50%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007130
$0.00007130$0.00007130

+94.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000621
$0.000000000621$0.000000000621

+59.64%