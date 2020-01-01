Ultra (UOS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ultra (UOS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ultra (UOS) tokennel kapcsolatos információk Ultra is a next-gen gaming ecosystem built by gamers, for gamers. It offers a games library, digital asset marketplace, and tournaments platform, all powered by a blazing-fast, gas-free, EVM-compatible blockchain. With $UOS at its core, Ultra empowers players and developers to create, trade, and compete, all under one roof. Hivatalos webhely: https://ultra.io/ Fehér könyv: https://ultra.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c Vásárolj most UOS tokent!

Ultra (UOS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ultra (UOS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.03M $ 16.03M $ 16.03M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 448.93M $ 448.93M $ 448.93M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.70M $ 35.70M $ 35.70M Minden idők csúcspontja: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Minden idők mélypontja: $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 Jelenlegi ár: $ 0.0357 $ 0.0357 $ 0.0357 További tudnivalók a(z) Ultra (UOS) áráról

Ultra (UOS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ultra (UOS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UOS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UOS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UOS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UOS token élő árfolyamát!

A(z) UOS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Ultra (UOS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) UOS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz UOS tokent a MEXC-n!

Ultra (UOS) árelőzményei A felhasználók a(z) UOS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) UOS árelőzményeivel!

UOS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UOS kapcsán? UOS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UOS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

