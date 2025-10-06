TőzsdeDEX+
A(z) élő UOMI ár ma 0.002146 USD. Kövesd nyomon a(z) UOMI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UOMI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: UOMI

UOMI árinformációk

Mi a(z) UOMI

UOMI fehér könyv

UOMI hivatalos webhely

UOMI tokenomikai adatai

UOMI árelőrejelzés

UOMI előzmények

UOMI Vásárlási útmutató

UOMI-fiat valutaváltó

UOMI spot

UOMI Logó

UOMI árfolyam(UOMI)

1 UOMI-USD élő ár:

$0.002146
-2.18%1D
USD
UOMI (UOMI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:00 (UTC+8)

UOMI (UOMI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.002146
24h alacsony
$ 0.0022
24h magas

$ 0.002146
$ 0.0022
--
--
0.00%

-2.18%

-35.52%

-35.52%

UOMI (UOMI) valós idejű ár: $ 0.002146. Az elmúlt 24 órában, a(z)UOMI legalacsonyabb ára $ 0.002146, legmagasabb ára pedig $ 0.0022 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UOMI valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UOMI változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -2.18% az elmúlt 24 órában, és -35.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UOMI (UOMI) piaci információk

--
$ 667.40
$ 667.40$ 667.40

$ 10.56M
$ 10.56M$ 10.56M

--
4,919,219,238
4,919,219,238 4,919,219,238

BASE

A(z) UOMI jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 667.40. A(z) UOMI keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 4919219238. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.56M.

UOMI (UOMI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a UOMI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00004783-2.18%
30 nap$ -0.001304-37.80%
60 nap$ +0.000646+43.06%
90 nap$ +0.000646+43.06%
UOMI árváltozása ma

A mai napon a(z) UOMI ára $ -0.00004783 (-2.18%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

UOMI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.001304 (-37.80%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

UOMI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) UOMI ára $ +0.000646 (+43.06%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

UOMI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.000646 (+43.06%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) UOMI (UOMI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) UOMI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) UOMI (UOMI)

UOMI is the first Layer 1 built for secure AI computation and unstoppable agents that think, act, trade, and evolve, without human input.

UOMI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál UOMI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd UOMI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről UOMI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a UOMI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

UOMI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) UOMI (UOMI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) UOMI (UOMI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) UOMI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) UOMI árelőrejelzését most!

UOMI (UOMI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) UOMI (UOMI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UOMI token kapcsán!

Hogyan vásárolj UOMI (UOMI)

A következőt szeretnél vásárolni: UOMI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz UOMI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

UOMI helyi valutákra

1 UOMI(UOMI) - VND
56.47199
1 UOMI(UOMI) - AUD
A$0.00326192
1 UOMI(UOMI) - GBP
0.00163096
1 UOMI(UOMI) - EUR
0.00184556
1 UOMI(UOMI) - USD
$0.002146
1 UOMI(UOMI) - MYR
RM0.00899174
1 UOMI(UOMI) - TRY
0.09026076
1 UOMI(UOMI) - JPY
¥0.330484
1 UOMI(UOMI) - ARS
ARS$3.10562682
1 UOMI(UOMI) - RUB
0.17356848
1 UOMI(UOMI) - INR
0.19080086
1 UOMI(UOMI) - IDR
Rp35.76665236
1 UOMI(UOMI) - PHP
0.12609896
1 UOMI(UOMI) - EGP
￡E.0.10148434
1 UOMI(UOMI) - BRL
R$0.01152402
1 UOMI(UOMI) - CAD
C$0.0030044
1 UOMI(UOMI) - BDT
0.26151156
1 UOMI(UOMI) - NGN
3.10114168
1 UOMI(UOMI) - COP
$8.31781016
1 UOMI(UOMI) - ZAR
R.0.03721164
1 UOMI(UOMI) - UAH
0.08968134
1 UOMI(UOMI) - TZS
T.Sh.5.25980308
1 UOMI(UOMI) - VES
Bs0.474266
1 UOMI(UOMI) - CLP
$2.01724
1 UOMI(UOMI) - PKR
Rs0.60534368
1 UOMI(UOMI) - KZT
1.13304508
1 UOMI(UOMI) - THB
฿0.06957332
1 UOMI(UOMI) - TWD
NT$0.06607534
1 UOMI(UOMI) - AED
د.إ0.00787582
1 UOMI(UOMI) - CHF
Fr0.0017168
1 UOMI(UOMI) - HKD
HK$0.01667442
1 UOMI(UOMI) - AMD
֏0.81906382
1 UOMI(UOMI) - MAD
.د.م0.01982904
1 UOMI(UOMI) - MXN
$0.03982976
1 UOMI(UOMI) - SAR
ريال0.00802604
1 UOMI(UOMI) - ETB
Br0.3297329
1 UOMI(UOMI) - KES
KSh0.27646918
1 UOMI(UOMI) - JOD
د.أ0.001521514
1 UOMI(UOMI) - PLN
0.00791874
1 UOMI(UOMI) - RON
лв0.00946386
1 UOMI(UOMI) - SEK
kr0.020387
1 UOMI(UOMI) - BGN
лв0.00362674
1 UOMI(UOMI) - HUF
Ft0.72182856
1 UOMI(UOMI) - CZK
0.04530206
1 UOMI(UOMI) - KWD
د.ك0.000656676
1 UOMI(UOMI) - ILS
0.0069745
1 UOMI(UOMI) - BOB
Bs0.01478594
1 UOMI(UOMI) - AZN
0.0036482
1 UOMI(UOMI) - TJS
SM0.01970028
1 UOMI(UOMI) - GEL
0.00581566
1 UOMI(UOMI) - AOA
Kz1.96339686
1 UOMI(UOMI) - BHD
.د.ب0.00080475
1 UOMI(UOMI) - BMD
$0.002146
1 UOMI(UOMI) - DKK
kr0.01388462
1 UOMI(UOMI) - HNL
L0.05628958
1 UOMI(UOMI) - MUR
0.09815804
1 UOMI(UOMI) - NAD
$0.03710434
1 UOMI(UOMI) - NOK
kr0.02171752
1 UOMI(UOMI) - NZD
$0.00373404
1 UOMI(UOMI) - PAB
B/.0.002146
1 UOMI(UOMI) - PGK
K0.0090132
1 UOMI(UOMI) - QAR
ر.ق0.00778998
1 UOMI(UOMI) - RSD
дин.0.2170679
1 UOMI(UOMI) - UZS
soʻm25.85541574
1 UOMI(UOMI) - ALL
L0.17916954
1 UOMI(UOMI) - ANG
ƒ0.00384134
1 UOMI(UOMI) - AWG
ƒ0.00384134
1 UOMI(UOMI) - BBD
$0.004292
1 UOMI(UOMI) - BAM
KM0.00360528
1 UOMI(UOMI) - BIF
Fr6.292072
1 UOMI(UOMI) - BND
$0.00276834
1 UOMI(UOMI) - BSD
$0.002146
1 UOMI(UOMI) - JMD
$0.3434673
1 UOMI(UOMI) - KHR
8.584
1 UOMI(UOMI) - KMF
Fr0.914196
1 UOMI(UOMI) - LAK
46.65217298
1 UOMI(UOMI) - LKR
රු0.65148268
1 UOMI(UOMI) - MDL
L0.03639616
1 UOMI(UOMI) - MGA
Ar9.6233078
1 UOMI(UOMI) - MOP
P0.01712508
1 UOMI(UOMI) - MVR
0.0328338
1 UOMI(UOMI) - MWK
MK3.7127946
1 UOMI(UOMI) - MZN
MT0.1371294
1 UOMI(UOMI) - NPR
रु0.30353024
1 UOMI(UOMI) - PYG
15.112132
1 UOMI(UOMI) - RWF
Fr3.109554
1 UOMI(UOMI) - SBD
$0.01766158
1 UOMI(UOMI) - SCR
0.03098824
1 UOMI(UOMI) - SRD
$0.082621
1 UOMI(UOMI) - SVC
$0.01871312
1 UOMI(UOMI) - SZL
L0.03708288
1 UOMI(UOMI) - TMT
m0.007511
1 UOMI(UOMI) - TND
د.ت0.00630924
1 UOMI(UOMI) - TTD
$0.0144855
1 UOMI(UOMI) - UGX
Sh7.450912
1 UOMI(UOMI) - XAF
Fr1.221074
1 UOMI(UOMI) - XCD
$0.0057942
1 UOMI(UOMI) - XOF
Fr1.221074
1 UOMI(UOMI) - XPF
Fr0.221038
1 UOMI(UOMI) - BWP
P0.02873494
1 UOMI(UOMI) - BZD
$0.004292
1 UOMI(UOMI) - CVE
$0.20444942
1 UOMI(UOMI) - DJF
Fr0.379842
1 UOMI(UOMI) - DOP
$0.13749422
1 UOMI(UOMI) - DZD
د.ج0.2780143
1 UOMI(UOMI) - FJD
$0.00491434
1 UOMI(UOMI) - GNF
Fr18.65947
1 UOMI(UOMI) - GTQ
Q0.01639544
1 UOMI(UOMI) - GYD
$0.44771998
1 UOMI(UOMI) - ISK
kr0.26825

UOMI Forrás

A(z) UOMI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések UOMI

Mennyit ér ma a(z) UOMI (UOMI)?
A(z) élő UOMI ár a(z) USD esetében 0.002146 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UOMI ára a(z) USD esetében?
A(z) UOMI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.002146. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) UOMI piaci plafonja?
A(z) UOMI piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UOMI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UOMI keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) UOMI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UOMI mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) UOMI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UOMI mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) UOMI kereskedési volumene?
A(z) UOMI élő 24 órás kereskedési volumene $ 667.40 USD.
A(z) UOMI ára emelkedni fog idén?
A(z) UOMI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UOMI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:00 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

