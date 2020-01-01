Lunos (UNO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lunos (UNO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lunos (UNO) tokennel kapcsolatos információk Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3. Hivatalos webhely: https://lunos.xyz/ Fehér könyv: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77 Vásárolj most UNO tokent!

Lunos (UNO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lunos (UNO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 312.39K $ 312.39K $ 312.39K Teljes tokenszám: $ 316.65M $ 316.65M $ 316.65M Keringésben lévő tokenszám: $ 111.57M $ 111.57M $ 111.57M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Minden idők csúcspontja: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Minden idők mélypontja: $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 Jelenlegi ár: $ 0.0028 $ 0.0028 $ 0.0028 További tudnivalók a(z) Lunos (UNO) áráról

Lunos (UNO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lunos (UNO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UNO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UNO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UNO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UNO token élő árfolyamát!

A(z) UNO vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Lunos (UNO) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) UNO megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz UNO tokent a MEXC-n!

Lunos (UNO) árelőzményei A felhasználók a(z) UNO árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) UNO árelőzményeivel!

UNO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UNO kapcsán? UNO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UNO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

