Units.Network (UNIT0) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Units.Network (UNIT0) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Units.Network (UNIT0) tokennel kapcsolatos információk UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem. Hivatalos webhely: https://units.network/ Fehér könyv: https://units.network/files/level-2-blockchain-networks-and-extended-consensus.pdf Block Explorer: https://explorer.unit0.dev/ Vásárolj most UNIT0 tokent!

Units.Network (UNIT0) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Units.Network (UNIT0) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Teljes tokenszám: $ 100.83M $ 100.83M $ 100.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 29.07M $ 29.07M $ 29.07M Minden idők csúcspontja: $ 1.617 $ 1.617 $ 1.617 Minden idők mélypontja: $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 Jelenlegi ár: $ 0.2883 $ 0.2883 $ 0.2883 További tudnivalók a(z) Units.Network (UNIT0) áráról

Units.Network (UNIT0) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Units.Network (UNIT0) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UNIT0 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UNIT0 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UNIT0 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UNIT0 token élő árfolyamát!

A(z) UNIT0 vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Units.Network (UNIT0) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) UNIT0 megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz UNIT0 tokent a MEXC-n!

Units.Network (UNIT0) árelőzményei A felhasználók a(z) UNIT0 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) UNIT0 árelőzményeivel!

UNIT0 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UNIT0 kapcsán? UNIT0-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UNIT0 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

