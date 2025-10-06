TőzsdeDEX+
A(z) élő UnitedHealth ár ma 344.73 USD. Kövesd nyomon a(z) UNHON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UNHON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő UnitedHealth ár ma 344.73 USD. Kövesd nyomon a(z) UNHON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UNHON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: UNHON

UNHON árinformációk

Mi a(z) UNHON

UNHON hivatalos webhely

UNHON tokenomikai adatai

UNHON árelőrejelzés

UNHON előzmények

UNHON Vásárlási útmutató

UNHON-fiat valutaváltó

UNHON spot

UnitedHealth árfolyam(UNHON)

1 UNHON-USD élő ár:

+0.63%1D
USD
UnitedHealth (UNHON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:30:39 (UTC+8)

UnitedHealth (UNHON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

+2.23%

+0.63%

-6.02%

-6.02%

UnitedHealth (UNHON) valós idejű ár: $ 344.73. Az elmúlt 24 órában, a(z)UNHON legalacsonyabb ára $ 337.02, legmagasabb ára pedig $ 344.73 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UNHON valaha volt legmagasabb ára $ 390.3287355029531, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 304.5677510227731 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UNHON változása a következő volt: +2.23% az elmúlt órában, +0.63% az elmúlt 24 órában, és -6.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UnitedHealth (UNHON) piaci információk

No.2141

ETH

A(z) UnitedHealth jelenlegi piaci plafonja $ 1.08M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.07K. A(z) UNHON keringésben lévő tokenszáma 3.12K, és a teljes tokenszám 3120.66613914. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.08M.

UnitedHealth (UNHON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a UnitedHealth mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +2.1561+0.63%
30 nap$ -17.94-4.95%
60 nap$ +84.73+32.58%
90 nap$ +84.73+32.58%
UnitedHealth árváltozása ma

A mai napon a(z) UNHON ára $ +2.1561 (+0.63%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

UnitedHealth 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -17.94 (-4.95%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

UnitedHealth 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) UNHON ára $ +84.73 (+32.58%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

UnitedHealth 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +84.73 (+32.58%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) UnitedHealth (UNHON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) UnitedHealth árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) UnitedHealth (UNHON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

UnitedHealth elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál UnitedHealth befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd UNHON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről UnitedHealth a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a UnitedHealth vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

UnitedHealth árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) UnitedHealth (UNHON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) UnitedHealth (UNHON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) UnitedHealth rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) UnitedHealth árelőrejelzését most!

UnitedHealth (UNHON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) UnitedHealth (UNHON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UNHON token kapcsán!

Hogyan vásárolj UnitedHealth (UNHON)

A következőt szeretnél vásárolni: UnitedHealth? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz UnitedHealth eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

UnitedHealth Forrás

A(z) UnitedHealth alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos UnitedHealth Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések UnitedHealth

Mennyit ér ma a(z) UnitedHealth (UNHON)?
A(z) élő UNHON ár a(z) USD esetében 344.73 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UNHON ára a(z) USD esetében?
A(z) UNHON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 344.73. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) UnitedHealth piaci plafonja?
A(z) UNHON piaci plafonja $ 1.08M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UNHON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UNHON keringésben lévő tokenszáma 3.12K USD.
Mi volt a(z) UNHON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UNHON mindenkori legmagasabb ára 390.3287355029531 USD.
Mi volt a(z) UNHON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UNHON mindenkori legalacsonyabb ára 304.5677510227731 USD.
Mekkora a(z) UNHON kereskedési volumene?
A(z) UNHON élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.07K USD.
A(z) UNHON ára emelkedni fog idén?
A(z) UNHON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UNHON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:30:39 (UTC+8)

UnitedHealth (UNHON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

