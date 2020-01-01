Ultiverse (ULTI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ultiverse (ULTI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ultiverse (ULTI) tokennel kapcsolatos információk Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains. Hivatalos webhely: https://ultiverse.io Fehér könyv: https://docs.ultiverse.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0e7779e698052f8fe56c415c3818fcf89de9ac6d Vásárolj most ULTI tokent!

Ultiverse (ULTI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ultiverse (ULTI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.66M $ 13.66M $ 13.66M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.52B $ 6.52B $ 6.52B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Minden idők csúcspontja: $ 0.12587 $ 0.12587 $ 0.12587 Minden idők mélypontja: $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 Jelenlegi ár: $ 0.002096 $ 0.002096 $ 0.002096 További tudnivalók a(z) Ultiverse (ULTI) áráról

Ultiverse (ULTI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ultiverse (ULTI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ULTI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ULTI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ULTI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ULTI token élő árfolyamát!

A(z) ULTI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Ultiverse (ULTI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ULTI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ULTI tokent a MEXC-n!

Ultiverse (ULTI) árelőzményei A felhasználók a(z) ULTI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ULTI árelőzményeivel!

ULTI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ULTI kapcsán? ULTI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ULTI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!