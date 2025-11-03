TőzsdeDEX+
A(z) élő Ulalo HealthPassport ár ma 0.001878 USD. Kövesd nyomon a(z) ULA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ULA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Ulalo HealthPassport Logó

Ulalo HealthPassport árfolyam(ULA)

1 ULA-USD élő ár:

$0.001879
$0.001879$0.001879
-3.49%1D
USD
Ulalo HealthPassport (ULA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:30:31 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.001851
$ 0.001851$ 0.001851
24h alacsony
$ 0.00203
$ 0.00203$ 0.00203
24h magas

$ 0.001851
$ 0.001851$ 0.001851

$ 0.00203
$ 0.00203$ 0.00203

--
----

--
----

-1.58%

-3.49%

-41.28%

-41.28%

Ulalo HealthPassport (ULA) valós idejű ár: $ 0.001878. Az elmúlt 24 órában, a(z)ULA legalacsonyabb ára $ 0.001851, legmagasabb ára pedig $ 0.00203 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ULA valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ULA változása a következő volt: -1.58% az elmúlt órában, -3.49% az elmúlt 24 órában, és -41.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ulalo HealthPassport (ULA) piaci információk

--
----

$ 82.27K
$ 82.27K$ 82.27K

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

A(z) Ulalo HealthPassport jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 82.27K. A(z) ULA keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.88M.

Ulalo HealthPassport (ULA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Ulalo HealthPassport mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00006795-3.49%
30 nap$ -0.001819-49.21%
60 nap$ -0.001896-50.24%
90 nap$ -0.00303-61.74%
Ulalo HealthPassport árváltozása ma

A mai napon a(z) ULA ára $ -0.00006795 (-3.49%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Ulalo HealthPassport 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.001819 (-49.21%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Ulalo HealthPassport 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ULA ára $ -0.001896 (-50.24%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Ulalo HealthPassport 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00303 (-61.74%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Ulalo HealthPassport (ULA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Ulalo HealthPassport árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo empowers individuals with control over their health data through a decentralized platform. Our Smart Patient Wallet, built on our Avalanche L1 subnetwork, securely stores medical history and enables anonymous data monetization for research. We further empower patients globally with AI-driven health diagnostics and insights.

Ulalo HealthPassport elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Ulalo HealthPassport befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ULA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Ulalo HealthPassport a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Ulalo HealthPassport vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Ulalo HealthPassport árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ulalo HealthPassport (ULA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ulalo HealthPassport (ULA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ulalo HealthPassport rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ulalo HealthPassport árelőrejelzését most!

Ulalo HealthPassport (ULA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ulalo HealthPassport (ULA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ULA token kapcsán!

Hogyan vásárolj Ulalo HealthPassport (ULA)

A következőt szeretnél vásárolni: Ulalo HealthPassport? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Ulalo HealthPassport eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Ulalo HealthPassport Forrás

A(z) Ulalo HealthPassport alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Ulalo HealthPassport Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Ulalo HealthPassport

Mennyit ér ma a(z) Ulalo HealthPassport (ULA)?
A(z) élő ULA ár a(z) USD esetében 0.001878 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ULA ára a(z) USD esetében?
A(z) ULA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.001878. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ulalo HealthPassport piaci plafonja?
A(z) ULA piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ULA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ULA keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) ULA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ULA mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) ULA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ULA mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) ULA kereskedési volumene?
A(z) ULA élő 24 órás kereskedési volumene $ 82.27K USD.
A(z) ULA ára emelkedni fog idén?
A(z) ULA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ULA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:30:31 (UTC+8)

Ulalo HealthPassport (ULA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

1 ULA = 0.001878 USD

