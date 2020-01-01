UBXS Token (UBXS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) UBXS Token (UBXS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

UBXS Token (UBXS) tokennel kapcsolatos információk UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. Hivatalos webhely: https://bixos.io/ Fehér könyv: https://docs.bixos.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances Vásárolj most UBXS tokent!

UBXS Token (UBXS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) UBXS Token (UBXS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 607.56K $ 607.56K $ 607.56K Teljes tokenszám: $ 85.00M $ 85.00M $ 85.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 903.55K $ 903.55K $ 903.55K Minden idők csúcspontja: $ 0.65467 $ 0.65467 $ 0.65467 Minden idők mélypontja: $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 Jelenlegi ár: $ 0.01063 $ 0.01063 $ 0.01063 További tudnivalók a(z) UBXS Token (UBXS) áráról

UBXS Token (UBXS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) UBXS Token (UBXS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó UBXS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező UBXS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) UBXS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UBXS token élő árfolyamát!

A(z) UBXS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) UBXS Token (UBXS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) UBXS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz UBXS tokent a MEXC-n!

UBXS Token (UBXS) árelőzményei A felhasználók a(z) UBXS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) UBXS árelőzményeivel!

UBXS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UBXS kapcsán? UBXS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) UBXS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

