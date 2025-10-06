TőzsdeDEX+
A(z) élő Uber ár ma 96.83 USD. Kövesd nyomon a(z) UBERON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) UBERON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Uber Logó

Uber árfolyam(UBERON)

1 UBERON-USD élő ár:

$96.83
+0.39%1D
USD
Uber (UBERON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:30:06 (UTC+8)

Uber (UBERON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 93.11
24h alacsony
$ 100.09
24h magas

$ 93.11
$ 100.09
$ 104.598200752745
$ 89.84041087964881
-0.90%

+0.39%

+2.16%

+2.16%

Uber (UBERON) valós idejű ár: $ 96.83. Az elmúlt 24 órában, a(z)UBERON legalacsonyabb ára $ 93.11, legmagasabb ára pedig $ 100.09 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UBERON valaha volt legmagasabb ára $ 104.598200752745, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 89.84041087964881 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UBERON változása a következő volt: -0.90% az elmúlt órában, +0.39% az elmúlt 24 órában, és +2.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Uber (UBERON) piaci információk

No.2197

$ 960.22K
$ 79.09K
$ 960.22K
9.92K
9,916.56874031
ETH

A(z) Uber jelenlegi piaci plafonja $ 960.22K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 79.09K. A(z) UBERON keringésben lévő tokenszáma 9.92K, és a teljes tokenszám 9916.56874031. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 960.22K.

Uber (UBERON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Uber mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.3762+0.39%
30 nap$ -0.3-0.31%
60 nap$ +36.83+61.38%
90 nap$ +36.83+61.38%
Uber árváltozása ma

A mai napon a(z) UBERON ára $ +0.3762 (+0.39%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Uber 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.3 (-0.31%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Uber 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) UBERON ára $ +36.83 (+61.38%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Uber 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +36.83 (+61.38%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Uber (UBERON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Uber árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Uber (UBERON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Uber elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Uber befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd UBERON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Uber a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Uber vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Uber árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Uber (UBERON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Uber (UBERON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Uber rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Uber árelőrejelzését most!

Uber (UBERON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Uber (UBERON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) UBERON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Uber (UBERON)

A következőt szeretnél vásárolni: Uber? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Uber eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

UBERON helyi valutákra

1 Uber(UBERON) - VND
2,548,081.45
1 Uber(UBERON) - AUD
A$147.1816
1 Uber(UBERON) - GBP
73.5908
1 Uber(UBERON) - EUR
83.2738
1 Uber(UBERON) - USD
1 Uber(UBERON) - MYR
RM405.7177
1 Uber(UBERON) - TRY
4,072.6698
1 Uber(UBERON) - JPY
¥14,911.82
1 Uber(UBERON) - ARS
ARS$140,332.8141
1 Uber(UBERON) - RUB
7,832.5787
1 Uber(UBERON) - INR
8,609.1553
1 Uber(UBERON) - IDR
Rp1,613,832.6878
1 Uber(UBERON) - PHP
5,689.7308
1 Uber(UBERON) - EGP
￡E.4,579.0907
1 Uber(UBERON) - BRL
R$519.9771
1 Uber(UBERON) - CAD
C$135.562
1 Uber(UBERON) - BDT
11,799.7038
1 Uber(UBERON) - NGN
139,927.0964
1 Uber(UBERON) - COP
$375,309.2068
1 Uber(UBERON) - ZAR
R.1,679.0322
1 Uber(UBERON) - UAH
4,046.5257
1 Uber(UBERON) - TZS
T.Sh.237,328.3934
1 Uber(UBERON) - VES
Bs21,399.43
1 Uber(UBERON) - CLP
$91,020.2
1 Uber(UBERON) - PKR
Rs27,313.8064
1 Uber(UBERON) - KZT
51,124.3034
1 Uber(UBERON) - THB
฿3,139.2286
1 Uber(UBERON) - TWD
NT$2,981.3957
1 Uber(UBERON) - AED
د.إ355.3661
1 Uber(UBERON) - CHF
Fr77.464
1 Uber(UBERON) - HKD
HK$752.3691
1 Uber(UBERON) - AMD
֏36,957.1061
1 Uber(UBERON) - MAD
.د.م894.7092
1 Uber(UBERON) - MXN
$1,797.1648
1 Uber(UBERON) - SAR
ريال362.1442
1 Uber(UBERON) - ETB
Br14,877.9295
1 Uber(UBERON) - KES
KSh12,474.6089
1 Uber(UBERON) - JOD
د.أ68.65247
1 Uber(UBERON) - PLN
357.3027
1 Uber(UBERON) - RON
лв427.0203
1 Uber(UBERON) - SEK
kr919.885
1 Uber(UBERON) - BGN
лв163.6427
1 Uber(UBERON) - HUF
Ft32,591.0414
1 Uber(UBERON) - CZK
2,045.0496
1 Uber(UBERON) - KWD
د.ك29.62998
1 Uber(UBERON) - ILS
314.6975
1 Uber(UBERON) - BOB
Bs667.1587
1 Uber(UBERON) - AZN
164.611
1 Uber(UBERON) - TJS
SM888.8994
1 Uber(UBERON) - GEL
262.4093
1 Uber(UBERON) - AOA
Kz88,590.7353
1 Uber(UBERON) - BHD
.د.ب36.31125
1 Uber(UBERON) - BMD
1 Uber(UBERON) - DKK
kr627.4584
1 Uber(UBERON) - HNL
L2,539.8509
1 Uber(UBERON) - MUR
4,429.0042
1 Uber(UBERON) - NAD
$1,674.1907
1 Uber(UBERON) - NOK
kr979.9196
1 Uber(UBERON) - NZD
$168.4842
1 Uber(UBERON) - PAB
B/.96.83
1 Uber(UBERON) - PGK
K406.686
1 Uber(UBERON) - QAR
ر.ق351.4929
1 Uber(UBERON) - RSD
дин.9,794.3545
1 Uber(UBERON) - UZS
soʻm1,166,626.2377
1 Uber(UBERON) - ALL
L8,084.3367
1 Uber(UBERON) - ANG
ƒ173.3257
1 Uber(UBERON) - AWG
ƒ173.3257
1 Uber(UBERON) - BBD
$193.66
1 Uber(UBERON) - BAM
KM162.6744
1 Uber(UBERON) - BIF
Fr283,905.56
1 Uber(UBERON) - BND
$124.9107
1 Uber(UBERON) - BSD
1 Uber(UBERON) - JMD
$15,497.6415
1 Uber(UBERON) - KHR
387,320
1 Uber(UBERON) - KMF
Fr41,249.58
1 Uber(UBERON) - LAK
2,104,999.9579
1 Uber(UBERON) - LKR
රු29,395.6514
1 Uber(UBERON) - MDL
L1,642.2368
1 Uber(UBERON) - MGA
Ar434,214.769
1 Uber(UBERON) - MOP
P772.7034
1 Uber(UBERON) - MVR
1,481.499
1 Uber(UBERON) - MWK
MK167,525.583
1 Uber(UBERON) - MZN
MT6,187.437
1 Uber(UBERON) - NPR
रु13,695.6352
1 Uber(UBERON) - PYG
681,876.86
1 Uber(UBERON) - RWF
Fr140,306.67
1 Uber(UBERON) - SBD
$796.9109
1 Uber(UBERON) - SCR
1,398.2252
1 Uber(UBERON) - SRD
$3,727.955
1 Uber(UBERON) - SVC
$844.3576
1 Uber(UBERON) - SZL
L1,673.2224
1 Uber(UBERON) - TMT
m338.905
1 Uber(UBERON) - TND
د.ت284.6802
1 Uber(UBERON) - TTD
$653.6025
1 Uber(UBERON) - UGX
Sh336,193.76
1 Uber(UBERON) - XAF
Fr55,096.27
1 Uber(UBERON) - XCD
$261.441
1 Uber(UBERON) - XOF
Fr55,096.27
1 Uber(UBERON) - XPF
Fr9,973.49
1 Uber(UBERON) - BWP
P1,296.5537
1 Uber(UBERON) - BZD
1 Uber(UBERON) - CVE
$9,224.9941
1 Uber(UBERON) - DJF
Fr17,138.91
1 Uber(UBERON) - DOP
$6,203.8981
1 Uber(UBERON) - DZD
د.ج12,544.3265
1 Uber(UBERON) - FJD
$221.7407
1 Uber(UBERON) - GNF
Fr841,936.85
1 Uber(UBERON) - GTQ
Q739.7812
1 Uber(UBERON) - GYD
$20,201.6429
1 Uber(UBERON) - ISK
kr12,103.75

Uber Forrás

A(z) Uber alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Uber Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Uber

Mennyit ér ma a(z) Uber (UBERON)?
A(z) élő UBERON ár a(z) USD esetében 96.83 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) UBERON ára a(z) USD esetében?
A(z) UBERON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 96.83. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Uber piaci plafonja?
A(z) UBERON piaci plafonja $ 960.22K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) UBERON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) UBERON keringésben lévő tokenszáma 9.92K USD.
Mi volt a(z) UBERON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) UBERON mindenkori legmagasabb ára 104.598200752745 USD.
Mi volt a(z) UBERON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) UBERON mindenkori legalacsonyabb ára 89.84041087964881 USD.
Mekkora a(z) UBERON kereskedési volumene?
A(z) UBERON élő 24 órás kereskedési volumene $ 79.09K USD.
A(z) UBERON ára emelkedni fog idén?
A(z) UBERON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) UBERON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:30:06 (UTC+8)

Uber (UBERON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

