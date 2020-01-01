U2U Network (U2U) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) U2U Network (U2U) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

U2U Network (U2U) tokennel kapcsolatos információk U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation. Hivatalos webhely: https://u2u.xyz/ Fehér könyv: https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/ Block Explorer: https://u2uscan.xyz/ Vásárolj most U2U tokent!

U2U Network (U2U) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) U2U Network (U2U) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.05M $ 10.05M $ 10.05M Teljes tokenszám: $ 9.15B $ 9.15B $ 9.15B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 65.85M $ 65.85M $ 65.85M Minden idők csúcspontja: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Minden idők mélypontja: $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 Jelenlegi ár: $ 0.006585 $ 0.006585 $ 0.006585 További tudnivalók a(z) U2U Network (U2U) áráról

U2U Network (U2U) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) U2U Network (U2U) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó U2U tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező U2U token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) U2U tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) U2U token élő árfolyamát!

A(z) U2U vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) U2U Network (U2U) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) U2U megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz U2U tokent a MEXC-n!

U2U Network (U2U) árelőzményei A felhasználók a(z) U2U árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) U2U árelőzményeivel!

U2U árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) U2U kapcsán? U2U-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) U2U tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

