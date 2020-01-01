Union (U) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Union (U) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Union (U) tokennel kapcsolatos információk Union is the leading zk interoperability L1, functioning as a settlement and liquidity layer for protocols and asset issuers. Union is built upon two key innovations. First is consensus verification, where validators on one chain verify that consensus has been achieved among validators on another chain. Combined with this is zero-knowledge proofs, which increase security and scalability by aggregating transfers. This allows Union to exceed the throughput of existing settlement layers. Together, this means fast and cost-effective connection between protocols across any execution environment with zero trusted actors. Hivatalos webhely: https://union.build/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1lxYEjSnG-DuXgyB6I6hyWCK1tgVv4KaC/view?usp=sharing Block Explorer: https://app.union.build/explorer Vásárolj most U tokent!

Union (U) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Union (U) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.54M $ 18.54M $ 18.54M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 96.60M $ 96.60M $ 96.60M Minden idők csúcspontja: $ 0.02857 $ 0.02857 $ 0.02857 Minden idők mélypontja: $ 0.008225799921473535 $ 0.008225799921473535 $ 0.008225799921473535 Jelenlegi ár: $ 0.00966 $ 0.00966 $ 0.00966 További tudnivalók a(z) Union (U) áráról

Union (U) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Union (U) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó U tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező U token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) U tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) U token élő árfolyamát!

A(z) U vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Union (U) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) U megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz U tokent a MEXC-n!

Union (U) árelőzményei A felhasználók a(z) U árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) U árelőzményeivel!

U árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) U kapcsán? U-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) U tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

