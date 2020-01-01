Bounty Temple (TYT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bounty Temple (TYT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bounty Temple (TYT) tokennel kapcsolatos információk Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market. Hivatalos webhely: https://bountytemple.com/ Fehér könyv: https://bountytemple.gitbook.io/whitepaper-v1 Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE5cf781d9e6E92B051FFb8037a5d81981863EA82 Vásárolj most TYT tokent!

Bounty Temple (TYT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bounty Temple (TYT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 95.18K $ 95.18K $ 95.18K Minden idők csúcspontja: $ 3 $ 3 $ 3 Minden idők mélypontja: $ 0.000999824127109241 $ 0.000999824127109241 $ 0.000999824127109241 Jelenlegi ár: $ 0.001983 $ 0.001983 $ 0.001983 További tudnivalók a(z) Bounty Temple (TYT) áráról

Bounty Temple (TYT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bounty Temple (TYT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TYT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TYT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TYT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TYT token élő árfolyamát!

