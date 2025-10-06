TőzsdeDEX+
A(z) élő TXC ár ma 5.282 USD. Kövesd nyomon a(z) TXC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TXC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TXC

TXC árinformációk

Mi a(z) TXC

TXC fehér könyv

TXC hivatalos webhely

TXC tokenomikai adatai

TXC árelőrejelzés

TXC előzmények

TXC Vásárlási útmutató

TXC-fiat valutaváltó

TXC spot

TXC Logó

TXC árfolyam(TXC)

1 TXC-USD élő ár:

$5.282
$5.282$5.282
-0.20%1D
USD
TXC (TXC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:29:44 (UTC+8)

TXC (TXC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 5.2
$ 5.2$ 5.2
24h alacsony
$ 5.373
$ 5.373$ 5.373
24h magas

$ 5.2
$ 5.2$ 5.2

$ 5.373
$ 5.373$ 5.373

--
----

--
----

+0.07%

-0.20%

-0.76%

-0.76%

TXC (TXC) valós idejű ár: $ 5.282. Az elmúlt 24 órában, a(z)TXC legalacsonyabb ára $ 5.2, legmagasabb ára pedig $ 5.373 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TXC valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TXC változása a következő volt: +0.07% az elmúlt órában, -0.20% az elmúlt 24 órában, és -0.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TXC (TXC) piaci információk

--
----

$ 60.42K
$ 60.42K$ 60.42K

$ 1.87B
$ 1.87B$ 1.87B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

A(z) TXC jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 60.42K. A(z) TXC keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 353396296. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.87B.

TXC (TXC) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a TXC mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.01059-0.20%
30 nap$ +1.116+26.78%
60 nap$ +3.282+164.10%
90 nap$ +3.282+164.10%
TXC árváltozása ma

A mai napon a(z) TXC ára $ -0.01059 (-0.20%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

TXC 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +1.116 (+26.78%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

TXC 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TXC ára $ +3.282 (+164.10%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

TXC 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +3.282 (+164.10%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) TXC (TXC) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) TXC árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál TXC befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TXC a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről TXC a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a TXC vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

TXC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TXC (TXC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TXC (TXC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TXC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TXC árelőrejelzését most!

TXC (TXC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TXC (TXC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TXC token kapcsán!

Hogyan vásárolj TXC (TXC)

A következőt szeretnél vásárolni: TXC? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz TXC eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TXC helyi valutákra

TXC Forrás

A(z) TXC alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos TXC Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések TXC

Mennyit ér ma a(z) TXC (TXC)?
A(z) élő TXC ár a(z) USD esetében 5.282 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TXC ára a(z) USD esetében?
A(z) TXC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 5.282. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TXC piaci plafonja?
A(z) TXC piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TXC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TXC keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) TXC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TXC mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) TXC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TXC mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) TXC kereskedési volumene?
A(z) TXC élő 24 órás kereskedési volumene $ 60.42K USD.
A(z) TXC ára emelkedni fog idén?
A(z) TXC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TXC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
TXC (TXC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

TXC-USD kalkulátor

Összeg

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 5.282 USD

TXC kereskedés

TXC/USDT
$5.282
$5.282$5.282
-0.20%

