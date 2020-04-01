Trust Wallet (TWT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Trust Wallet (TWT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Trust Wallet (TWT) tokennel kapcsolatos információk Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets. Hivatalos webhely: https://trustwallet.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD Vásárolj most TWT tokent!

Trust Wallet (TWT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Trust Wallet (TWT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 299.82M $ 299.82M $ 299.82M Teljes tokenszám: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Keringésben lévő tokenszám: $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 719.36M $ 719.36M $ 719.36M Minden idők csúcspontja: $ 2.734685 $ 2.734685 $ 2.734685 Minden idők mélypontja: $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 Jelenlegi ár: $ 0.7196 $ 0.7196 $ 0.7196 További tudnivalók a(z) Trust Wallet (TWT) áráról

Trust Wallet (TWT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Trust Wallet (TWT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TWT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TWT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TWT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TWT token élő árfolyamát!

A(z) TWT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Trust Wallet (TWT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TWT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TWT tokent a MEXC-n!

Trust Wallet (TWT) árelőzményei A felhasználók a(z) TWT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TWT árelőzményeivel!

TWT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TWT kapcsán? TWT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TWT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

