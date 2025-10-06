TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Tuna Chain ár ma 0.0011642 USD. Kövesd nyomon a(z) TUNACHAIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TUNACHAIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Tuna Chain ár ma 0.0011642 USD. Kövesd nyomon a(z) TUNACHAIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TUNACHAIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TUNACHAIN

TUNACHAIN árinformációk

Mi a(z) TUNACHAIN

TUNACHAIN fehér könyv

TUNACHAIN hivatalos webhely

TUNACHAIN tokenomikai adatai

TUNACHAIN árelőrejelzés

TUNACHAIN előzmények

TUNACHAIN Vásárlási útmutató

TUNACHAIN-fiat valutaváltó

TUNACHAIN spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Tuna Chain Logó

Tuna Chain árfolyam(TUNACHAIN)

1 TUNACHAIN-USD élő ár:

$0.0011642
$0.0011642$0.0011642
+0.06%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:29:37 (UTC+8)

Tuna Chain (TUNACHAIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0011533
$ 0.0011533$ 0.0011533
24h alacsony
$ 0.0012186
$ 0.0012186$ 0.0012186
24h magas

$ 0.0011533
$ 0.0011533$ 0.0011533

$ 0.0012186
$ 0.0012186$ 0.0012186

--
----

--
----

-0.06%

+0.06%

-16.98%

-16.98%

Tuna Chain (TUNACHAIN) valós idejű ár: $ 0.0011642. Az elmúlt 24 órában, a(z)TUNACHAIN legalacsonyabb ára $ 0.0011533, legmagasabb ára pedig $ 0.0012186 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TUNACHAIN valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TUNACHAIN változása a következő volt: -0.06% az elmúlt órában, +0.06% az elmúlt 24 órában, és -16.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tuna Chain (TUNACHAIN) piaci információk

--
----

$ 53.68K
$ 53.68K$ 53.68K

$ 244.48K
$ 244.48K$ 244.48K

--
----

210,000,000
210,000,000 210,000,000

ETH

A(z) Tuna Chain jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53.68K. A(z) TUNACHAIN keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 210000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 244.48K.

Tuna Chain (TUNACHAIN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Tuna Chain mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000000698+0.06%
30 nap$ +0.0004837+71.08%
60 nap$ +0.0005098+77.90%
90 nap$ +0.0006214+114.48%
Tuna Chain árváltozása ma

A mai napon a(z) TUNACHAIN ára $ +0.000000698 (+0.06%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Tuna Chain 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.0004837 (+71.08%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Tuna Chain 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TUNACHAIN ára $ +0.0005098 (+77.90%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Tuna Chain 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.0006214 (+114.48%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Tuna Chain (TUNACHAIN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Tuna Chain árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Tuna Chain befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TUNACHAIN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Tuna Chain a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Tuna Chain vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Tuna Chain árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tuna Chain (TUNACHAIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tuna Chain (TUNACHAIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tuna Chain rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tuna Chain árelőrejelzését most!

Tuna Chain (TUNACHAIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tuna Chain (TUNACHAIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TUNACHAIN token kapcsán!

Hogyan vásárolj Tuna Chain (TUNACHAIN)

A következőt szeretnél vásárolni: Tuna Chain? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Tuna Chain eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TUNACHAIN helyi valutákra

1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - VND
30.635923
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - AUD
A$0.001769584
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - GBP
0.000884792
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - EUR
0.001001212
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - USD
$0.0011642
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - MYR
RM0.004877998
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - TRY
0.048966252
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - JPY
¥0.1792868
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - ARS
ARS$1.687240134
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - RUB
0.094172138
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - INR
0.103509022
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - IDR
Rp19.403325572
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - PHP
0.068408392
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - EGP
￡E.0.055055018
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BRL
R$0.006251754
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - CAD
C$0.00162988
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BDT
0.141869412
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - NGN
1.682362136
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - COP
$4.512392632
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - ZAR
R.0.020187228
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - UAH
0.048651918
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - TZS
T.Sh.2.853430916
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - VES
Bs0.2572882
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - CLP
$1.094348
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - PKR
Rs0.328397536
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - KZT
0.614674316
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - THB
฿0.037743364
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - TWD
NT$0.035845718
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - AED
د.إ0.004272614
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - CHF
Fr0.00093136
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - HKD
HK$0.009045834
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - AMD
֏0.444340214
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - MAD
.د.م0.010757208
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - MXN
$0.021607552
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - SAR
ريال0.004354108
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - ETB
Br0.17887933
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - KES
KSh0.149983886
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - JOD
د.أ0.0008254178
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - PLN
0.004295898
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - RON
лв0.005134122
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - SEK
kr0.0110599
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BGN
лв0.001967498
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - HUF
Ft0.391846436
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - CZK
0.024587904
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - KWD
د.ك0.0003562452
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - ILS
0.00378365
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BOB
Bs0.008021338
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - AZN
0.00197914
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - TJS
SM0.010687356
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - GEL
0.003154982
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - AOA
Kz1.065138222
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BHD
.د.ب0.000436575
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BMD
$0.0011642
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - DKK
kr0.007544016
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - HNL
L0.030536966
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - MUR
0.053250508
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - NAD
$0.020129018
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - NOK
kr0.011781704
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - NZD
$0.002025708
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - PAB
B/.0.0011642
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - PGK
K0.00488964
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - QAR
ر.ق0.004226046
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - RSD
дин.0.11775883
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - UZS
soʻm14.026502798
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - ALL
L0.097199058
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - ANG
ƒ0.002083918
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - AWG
ƒ0.002083918
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BBD
$0.0023284
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BAM
KM0.001955856
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BIF
Fr3.4134344
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BND
$0.001501818
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BSD
$0.0011642
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - JMD
$0.18633021
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - KHR
4.6568
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - KMF
Fr0.4959492
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - LAK
25.308695146
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - LKR
රු0.353427836
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - MDL
L0.019744832
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - MGA
Ar5.22062206
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - MOP
P0.009290316
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - MVR
0.01781226
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - MWK
MK2.01418242
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - MZN
MT0.07439238
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - NPR
रु0.164664448
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - PYG
8.1982964
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - RWF
Fr1.6869258
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - SBD
$0.009581366
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - SCR
0.016811048
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - SRD
$0.0448217
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - SVC
$0.010151824
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - SZL
L0.020117376
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - TMT
m0.0040747
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - TND
د.ت0.003422748
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - TTD
$0.00785835
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - UGX
Sh4.0421024
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - XAF
Fr0.6624298
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - XCD
$0.00314334
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - XOF
Fr0.6624298
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - XPF
Fr0.1199126
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BWP
P0.015588638
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - BZD
$0.0023284
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - CVE
$0.110913334
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - DJF
Fr0.2060634
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - DOP
$0.074590294
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - DZD
د.ج0.15082211
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - FJD
$0.002666018
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - GNF
Fr10.122719
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - GTQ
Q0.008894488
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - GYD
$0.242887046
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) - ISK
kr0.145525

Tuna Chain Forrás

A(z) Tuna Chain alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Tuna Chain Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Tuna Chain

Mennyit ér ma a(z) Tuna Chain (TUNACHAIN)?
A(z) élő TUNACHAIN ár a(z) USD esetében 0.0011642 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TUNACHAIN ára a(z) USD esetében?
A(z) TUNACHAIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0011642. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tuna Chain piaci plafonja?
A(z) TUNACHAIN piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TUNACHAIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TUNACHAIN keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) TUNACHAIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TUNACHAIN mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) TUNACHAIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TUNACHAIN mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) TUNACHAIN kereskedési volumene?
A(z) TUNACHAIN élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.68K USD.
A(z) TUNACHAIN ára emelkedni fog idén?
A(z) TUNACHAIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TUNACHAIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:29:37 (UTC+8)

Tuna Chain (TUNACHAIN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

TUNACHAIN-USD kalkulátor

Összeg

TUNACHAIN
TUNACHAIN
USD
USD

1 TUNACHAIN = 0.0011642 USD

TUNACHAIN kereskedés

TUNACHAIN/USDT
$0.0011642
$0.0011642$0.0011642
+0.07%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,650.36
$109,650.36$109,650.36

-0.41%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,849.31
$3,849.31$3,849.31

-0.10%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02549
$0.02549$0.02549

-3.11%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1940
$1.1940$1.1940

-5.38%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.59
$186.59$186.59

+1.52%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$109,650.36
$109,650.36$109,650.36

-0.41%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,849.31
$3,849.31$3,849.31

-0.10%

Solana Logó

Solana

SOL

$186.59
$186.59$186.59

+1.52%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.92
$90.92$90.92

+2.61%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4932
$2.4932$2.4932

-0.26%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0360
$0.0360$0.0360

-28.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05676
$0.05676$0.05676

+183.80%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09113
$0.09113$0.09113

+10.31%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002216
$0.000000002216$0.000000002216

+409.42%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02400
$0.02400$0.02400

+200.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007027
$0.00007027$0.00007027

+91.94%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000483
$0.0000483$0.0000483

+91.66%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000617
$0.000000000617$0.000000000617

+58.61%