A(z) élő Tesla xStock ár ma 459.42 USD. Kövesd nyomon a(z) TSLAX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TSLAX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TSLAX

TSLAX árinformációk

Mi a(z) TSLAX

TSLAX hivatalos webhely

TSLAX tokenomikai adatai

TSLAX árelőrejelzés

TSLAX előzmények

TSLAX Vásárlási útmutató

TSLAX-fiat valutaváltó

TSLAX spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Tesla xStock Logó

Tesla xStock árfolyam(TSLAX)

1 TSLAX-USD élő ár:

$459.42
$459.42$459.42
-2.08%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:29:23 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 459.39
$ 459.39$ 459.39
24h alacsony
$ 476.83
$ 476.83$ 476.83
24h magas

$ 459.39
$ 459.39$ 459.39

$ 476.83
$ 476.83$ 476.83

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

-1.88%

-2.08%

+4.52%

+4.52%

Tesla xStock (TSLAX) valós idejű ár: $ 459.42. Az elmúlt 24 órában, a(z)TSLAX legalacsonyabb ára $ 459.39, legmagasabb ára pedig $ 476.83 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TSLAX valaha volt legmagasabb ára $ 474.6824248978316, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 290.2836164741007 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TSLAX változása a következő volt: -1.88% az elmúlt órában, -2.08% az elmúlt 24 órában, és +4.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tesla xStock (TSLAX) piaci információk

No.559

$ 42.73M
$ 42.73M$ 42.73M

$ 69.40K
$ 69.40K$ 69.40K

$ 42.73M
$ 42.73M$ 42.73M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.19253066
92,998.19253066 92,998.19253066

SOL

A(z) Tesla xStock jelenlegi piaci plafonja $ 42.73M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 69.40K. A(z) TSLAX keringésben lévő tokenszáma 93.00K, és a teljes tokenszám 92998.19253066. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 42.73M.

Tesla xStock (TSLAX) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Tesla xStock mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -9.7589-2.08%
30 nap$ +29.65+6.89%
60 nap$ +124.06+36.99%
90 nap$ +149.29+48.13%
Tesla xStock árváltozása ma

A mai napon a(z) TSLAX ára $ -9.7589 (-2.08%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Tesla xStock 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +29.65 (+6.89%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Tesla xStock 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TSLAX ára $ +124.06 (+36.99%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Tesla xStock 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +149.29 (+48.13%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Tesla xStock (TSLAX) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Tesla xStock árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Tesla xStock befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TSLAX a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Tesla xStock a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Tesla xStock vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Tesla xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tesla xStock (TSLAX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tesla xStock (TSLAX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tesla xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tesla xStock árelőrejelzését most!

Tesla xStock (TSLAX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tesla xStock (TSLAX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TSLAX token kapcsán!

Hogyan vásárolj Tesla xStock (TSLAX)

A következőt szeretnél vásárolni: Tesla xStock? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Tesla xStock eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TSLAX helyi valutákra

1 Tesla xStock(TSLAX) - VND
12,089,637.3
1 Tesla xStock(TSLAX) - AUD
A$698.3184
1 Tesla xStock(TSLAX) - GBP
349.1592
1 Tesla xStock(TSLAX) - EUR
395.1012
1 Tesla xStock(TSLAX) - USD
$459.42
1 Tesla xStock(TSLAX) - MYR
RM1,924.9698
1 Tesla xStock(TSLAX) - TRY
19,323.2052
1 Tesla xStock(TSLAX) - JPY
¥70,750.68
1 Tesla xStock(TSLAX) - ARS
ARS$665,823.6234
1 Tesla xStock(TSLAX) - RUB
37,162.4838
1 Tesla xStock(TSLAX) - INR
40,847.0322
1 Tesla xStock(TSLAX) - IDR
Rp7,656,996.9372
1 Tesla xStock(TSLAX) - PHP
27,041.4612
1 Tesla xStock(TSLAX) - EGP
￡E.21,725.9718
1 Tesla xStock(TSLAX) - BRL
R$2,467.0854
1 Tesla xStock(TSLAX) - CAD
C$643.188
1 Tesla xStock(TSLAX) - BDT
55,984.9212
1 Tesla xStock(TSLAX) - NGN
663,898.6536
1 Tesla xStock(TSLAX) - COP
$1,780,693.5432
1 Tesla xStock(TSLAX) - ZAR
R.7,966.3428
1 Tesla xStock(TSLAX) - UAH
19,199.1618
1 Tesla xStock(TSLAX) - TZS
T.Sh.1,126,029.2316
1 Tesla xStock(TSLAX) - VES
Bs101,531.82
1 Tesla xStock(TSLAX) - CLP
$431,854.8
1 Tesla xStock(TSLAX) - PKR
Rs129,593.1936
1 Tesla xStock(TSLAX) - KZT
242,564.5716
1 Tesla xStock(TSLAX) - THB
฿14,912.7732
1 Tesla xStock(TSLAX) - TWD
NT$14,140.9476
1 Tesla xStock(TSLAX) - AED
د.إ1,686.0714
1 Tesla xStock(TSLAX) - CHF
Fr367.536
1 Tesla xStock(TSLAX) - HKD
HK$3,569.6934
1 Tesla xStock(TSLAX) - AMD
֏175,346.8314
1 Tesla xStock(TSLAX) - MAD
.د.م4,245.0408
1 Tesla xStock(TSLAX) - MXN
$8,526.8352
1 Tesla xStock(TSLAX) - SAR
ريال1,718.2308
1 Tesla xStock(TSLAX) - ETB
Br70,589.883
1 Tesla xStock(TSLAX) - KES
KSh59,187.0786
1 Tesla xStock(TSLAX) - JOD
د.أ325.72878
1 Tesla xStock(TSLAX) - PLN
1,695.2598
1 Tesla xStock(TSLAX) - RON
лв2,026.0422
1 Tesla xStock(TSLAX) - SEK
kr4,364.49
1 Tesla xStock(TSLAX) - BGN
лв776.4198
1 Tesla xStock(TSLAX) - HUF
Ft154,631.5836
1 Tesla xStock(TSLAX) - CZK
9,702.9504
1 Tesla xStock(TSLAX) - KWD
د.ك140.58252
1 Tesla xStock(TSLAX) - ILS
1,493.115
1 Tesla xStock(TSLAX) - BOB
Bs3,165.4038
1 Tesla xStock(TSLAX) - AZN
781.014
1 Tesla xStock(TSLAX) - TJS
SM4,217.4756
1 Tesla xStock(TSLAX) - GEL
1,245.0282
1 Tesla xStock(TSLAX) - AOA
Kz420,327.9522
1 Tesla xStock(TSLAX) - BHD
.د.ب172.2825
1 Tesla xStock(TSLAX) - BMD
$459.42
1 Tesla xStock(TSLAX) - DKK
kr2,977.0416
1 Tesla xStock(TSLAX) - HNL
L12,050.5866
1 Tesla xStock(TSLAX) - MUR
21,013.8708
1 Tesla xStock(TSLAX) - NAD
$7,943.3718
1 Tesla xStock(TSLAX) - NOK
kr4,649.3304
1 Tesla xStock(TSLAX) - NZD
$799.3908
1 Tesla xStock(TSLAX) - PAB
B/.459.42
1 Tesla xStock(TSLAX) - PGK
K1,929.564
1 Tesla xStock(TSLAX) - QAR
ر.ق1,667.6946
1 Tesla xStock(TSLAX) - RSD
дин.46,470.333
1 Tesla xStock(TSLAX) - UZS
soʻm5,535,179.4498
1 Tesla xStock(TSLAX) - ALL
L38,356.9758
1 Tesla xStock(TSLAX) - ANG
ƒ822.3618
1 Tesla xStock(TSLAX) - AWG
ƒ822.3618
1 Tesla xStock(TSLAX) - BBD
$918.84
1 Tesla xStock(TSLAX) - BAM
KM771.8256
1 Tesla xStock(TSLAX) - BIF
Fr1,347,019.44
1 Tesla xStock(TSLAX) - BND
$592.6518
1 Tesla xStock(TSLAX) - BSD
$459.42
1 Tesla xStock(TSLAX) - JMD
$73,530.171
1 Tesla xStock(TSLAX) - KHR
1,837,680
1 Tesla xStock(TSLAX) - KMF
Fr195,712.92
1 Tesla xStock(TSLAX) - LAK
9,987,391.1046
1 Tesla xStock(TSLAX) - LKR
රු139,470.7236
1 Tesla xStock(TSLAX) - MDL
L7,791.7632
1 Tesla xStock(TSLAX) - MGA
Ar2,060,177.106
1 Tesla xStock(TSLAX) - MOP
P3,666.1716
1 Tesla xStock(TSLAX) - MVR
7,029.126
1 Tesla xStock(TSLAX) - MWK
MK794,842.542
1 Tesla xStock(TSLAX) - MZN
MT29,356.938
1 Tesla xStock(TSLAX) - NPR
रु64,980.3648
1 Tesla xStock(TSLAX) - PYG
3,235,235.64
1 Tesla xStock(TSLAX) - RWF
Fr665,699.58
1 Tesla xStock(TSLAX) - SBD
$3,781.0266
1 Tesla xStock(TSLAX) - SCR
6,634.0248
1 Tesla xStock(TSLAX) - SRD
$17,687.67
1 Tesla xStock(TSLAX) - SVC
$4,006.1424
1 Tesla xStock(TSLAX) - SZL
L7,938.7776
1 Tesla xStock(TSLAX) - TMT
m1,607.97
1 Tesla xStock(TSLAX) - TND
د.ت1,350.6948
1 Tesla xStock(TSLAX) - TTD
$3,101.085
1 Tesla xStock(TSLAX) - UGX
Sh1,595,106.24
1 Tesla xStock(TSLAX) - XAF
Fr261,409.98
1 Tesla xStock(TSLAX) - XCD
$1,240.434
1 Tesla xStock(TSLAX) - XOF
Fr261,409.98
1 Tesla xStock(TSLAX) - XPF
Fr47,320.26
1 Tesla xStock(TSLAX) - BWP
P6,151.6338
1 Tesla xStock(TSLAX) - BZD
$918.84
1 Tesla xStock(TSLAX) - CVE
$43,768.9434
1 Tesla xStock(TSLAX) - DJF
Fr81,317.34
1 Tesla xStock(TSLAX) - DOP
$29,435.0394
1 Tesla xStock(TSLAX) - DZD
د.ج59,517.861
1 Tesla xStock(TSLAX) - FJD
$1,052.0718
1 Tesla xStock(TSLAX) - GNF
Fr3,994,656.9
1 Tesla xStock(TSLAX) - GTQ
Q3,509.9688
1 Tesla xStock(TSLAX) - GYD
$95,848.7946
1 Tesla xStock(TSLAX) - ISK
kr57,427.5

A(z) Tesla xStock alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Tesla xStock Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Tesla xStock

Mennyit ér ma a(z) Tesla xStock (TSLAX)?
A(z) élő TSLAX ár a(z) USD esetében 459.42 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TSLAX ára a(z) USD esetében?
A(z) TSLAX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 459.42. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tesla xStock piaci plafonja?
A(z) TSLAX piaci plafonja $ 42.73M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TSLAX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TSLAX keringésben lévő tokenszáma 93.00K USD.
Mi volt a(z) TSLAX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TSLAX mindenkori legmagasabb ára 474.6824248978316 USD.
Mi volt a(z) TSLAX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TSLAX mindenkori legalacsonyabb ára 290.2836164741007 USD.
Mekkora a(z) TSLAX kereskedési volumene?
A(z) TSLAX élő 24 órás kereskedési volumene $ 69.40K USD.
A(z) TSLAX ára emelkedni fog idén?
A(z) TSLAX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TSLAX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:29:23 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

