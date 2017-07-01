Tron (TRX) tokenomikai adatai
Tron (TRX) tokennel kapcsolatos információk
"TRON: Az internet decentralizációja A TRON azon fáradozik, hogy építsen az igazán decentralizált internet infrastruktúráján. A TRON protokoll az egyik legnagyobb blockchain-alapú operációs rendszer a világon, amely skálázhatóságot, magas rendelkezésre állást és magas áteresztőképességű számítást (HTC) kínál, amely a TRON ökoszisztéma minden decentralizált alkalmazásának alapját szolgálja. Emellett jobb kompatibilitást biztosít az Ethereum smart contract-jai számára egy innovatív, cserélhető okos szerződés platformon keresztül. 2018. július 24-én a TRON felvásárolta a BitTorrent Inc.-t, amely egy San Franciscó-i internet technológiai vállalat. Olyan elosztott technológiákat tervez, amelyek hatékonyan skálázódnak, az intelligenciát a szélen tartják, és a tartalmat és az adatokat a készítők és a fogyasztók irányítása alatt tartják. Minden hónapban több mint 170 millió ember használja a BitTorrent Inc. által fejlesztett termékeket. A protokolljai naponta akár a világ internetforgalmának 40%-át is mozgathatják. Jelenleg a TRON az egyik legnagyobb blockchain-alapú operációs rendszer a világon, több mint 100 millió felhasználóval."
Tron (TRX) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tron (TRX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) Tron (TRX) token mélyreható struktúrája
Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) TRX tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.
TRON (TRX) is the native token of the TRON blockchain, which operates as an EVM-compatible Layer-1 network using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism. Below is a comprehensive breakdown of TRON's token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Issuance: TRX was initially issued as an ERC-20 token on Ethereum and later migrated to the TRON mainnet.
- Deflationary Shift: On April 6, 2021, TRON transitioned from an inflationary to a deflationary model following the implementation of TRON Improvement Proposal 51. This was further refined by subsequent proposals, introducing dynamic energy pricing and transaction fee adjustments.
- No Ongoing Emissions: After the mainnet launch and initial allocations, there are no scheduled ongoing emissions; the supply is now deflationary due to token burns.
Allocation Mechanism
The initial TRX token supply was distributed as follows:
|Allocation Recipient
|Percentage of Total
|Unlock Mechanism
|Unlock Date
|Amount Unlocked (TRX)
|Notes
|ICO Investors
|40%
|Cliff
|2017-09-13
|34,486,822,448
|Public ICO
|Tron Foundation
|34.3%
|Cliff
|2017-09-13
|29,572,450,249
|Incentives and rewards
|Private Sales
|15.75%
|Cliff
|2017-09-13
|13,536,077,811
|Private investors
|Peiwo Huanle Co.
|10%
|Cliff
|2017-09-13
|8,621,705,612
|Team/Advisors
- All allocations were unlocked at the Token Generation Event (TGE) on September 13, 2017.
- No vesting or gradual unlocks: All major allocations were distributed instantly at TGE.
Usage and Incentive Mechanism
TRX serves multiple roles within the TRON ecosystem:
- Resource Acquisition: TRX is burned to pay for bandwidth (transaction size) and energy (computation for smart contracts). Users receive a daily quota of free bandwidth, but additional resources require staking TRX.
- Staking and Delegation: Users can stake TRX to participate in network consensus by voting for Super Representatives (block producers). Staking also grants access to network resources and yields staking rewards.
- Medium of Exchange: TRX is used for transaction fees, DEX trading, payments, and as collateral in DeFi protocols.
- Incentives: Super Representatives and voters receive rewards from transaction fees and network incentives, distributed proportionally based on staked TRX.
Locking Mechanism
- Staking Lock: When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked for a minimum period (typically 3 days) before they can be unstaked.
- No Vesting Locks: All initial allocations were unlocked at TGE; there are no vesting schedules for team, foundation, or investor tokens post-TGE.
Unlocking Time
- All major allocations were unlocked instantly at TGE (September 13, 2017).
- Staked TRX: Can be unstaked after a minimum lock period (usually 3 days), after which tokens become liquid and transferable.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|One-time, deflationary post-2021, no ongoing emissions
|Allocation
|ICO (40%), Foundation (34.3%), Private Sales (15.75%), Team/Advisors (10%)
|Usage/Incentives
|Resource acquisition, staking, voting, transaction fees, DeFi, DEX, payments
|Locking
|Staking lock (min. 3 days); no vesting for initial allocations
|Unlocking
|All allocations unlocked at TGE; staked TRX unlocks after lock period
Additional Insights
- Deflationary Dynamics: TRON's supply is now deflationary, with periodic token burns (e.g., mainnet launch burn, transaction fee burns).
- Staking Participation: As of Q1 2025, 45-50% of eligible TRX supply is staked, indicating strong community engagement.
- DeFi and TVL Trends: TRON's DeFi TVL has experienced both growth and contraction, reflecting broader market trends and user activity.
References for Further Reading
- TRON Consensus and Resource Model: TRON Developer Docs
- TRON Improvement Proposals: TRON Changelog
- DeFi and TVL Analytics: Messari, DeFiLlama
This overview provides a detailed, up-to-date analysis of TRON's token economics, reflecting its evolution from an inflationary to a deflationary model, the instant unlock of all major allocations, and the central role of staking and resource management in its ecosystem.
Tron (TRX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Tron (TRX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRX tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező TRX token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) TRX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRX token élő árfolyamát!
