Tron (TRX) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tron (TRX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Tron (TRX) tokennel kapcsolatos információk

"TRON: Az internet decentralizációja A TRON azon fáradozik, hogy építsen az igazán decentralizált internet infrastruktúráján. A TRON protokoll az egyik legnagyobb blockchain-alapú operációs rendszer a világon, amely skálázhatóságot, magas rendelkezésre állást és magas áteresztőképességű számítást (HTC) kínál, amely a TRON ökoszisztéma minden decentralizált alkalmazásának alapját szolgálja. Emellett jobb kompatibilitást biztosít az Ethereum smart contract-jai számára egy innovatív, cserélhető okos szerződés platformon keresztül. 2018. július 24-én a TRON felvásárolta a BitTorrent Inc.-t, amely egy San Franciscó-i internet technológiai vállalat. Olyan elosztott technológiákat tervez, amelyek hatékonyan skálázódnak, az intelligenciát a szélen tartják, és a tartalmat és az adatokat a készítők és a fogyasztók irányítása alatt tartják. Minden hónapban több mint 170 millió ember használja a BitTorrent Inc. által fejlesztett termékeket. A protokolljai naponta akár a világ internetforgalmának 40%-át is mozgathatják. Jelenleg a TRON az egyik legnagyobb blockchain-alapú operációs rendszer a világon, több mint 100 millió felhasználóval."

Hivatalos webhely:
https://trondao.org/
Fehér könyv:
https://developers.tron.network/docs
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token/0/transfers

Tron (TRX) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tron (TRX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 31.37B

Teljes tokenszám:
$ 94.66B

Keringésben lévő tokenszám:
$ 94.66B

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 31.37B

Minden idők csúcspontja:
$ 0.4498

Minden idők mélypontja:
$ 0.001091259997338057

Jelenlegi ár:
$ 0.3314


A(z) Tron (TRX) token mélyreható struktúrája

Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) TRX tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.

TRON (TRX) is the native token of the TRON blockchain, which operates as an EVM-compatible Layer-1 network using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism. Below is a comprehensive breakdown of TRON's token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Initial Issuance: TRX was initially issued as an ERC-20 token on Ethereum and later migrated to the TRON mainnet.
  • Deflationary Shift: On April 6, 2021, TRON transitioned from an inflationary to a deflationary model following the implementation of TRON Improvement Proposal 51. This was further refined by subsequent proposals, introducing dynamic energy pricing and transaction fee adjustments.
  • No Ongoing Emissions: After the mainnet launch and initial allocations, there are no scheduled ongoing emissions; the supply is now deflationary due to token burns.

Allocation Mechanism

The initial TRX token supply was distributed as follows:

Allocation RecipientPercentage of TotalUnlock MechanismUnlock DateAmount Unlocked (TRX)Notes
ICO Investors40%Cliff2017-09-1334,486,822,448Public ICO
Tron Foundation34.3%Cliff2017-09-1329,572,450,249Incentives and rewards
Private Sales15.75%Cliff2017-09-1313,536,077,811Private investors
Peiwo Huanle Co.10%Cliff2017-09-138,621,705,612Team/Advisors
  • All allocations were unlocked at the Token Generation Event (TGE) on September 13, 2017.
  • No vesting or gradual unlocks: All major allocations were distributed instantly at TGE.

Usage and Incentive Mechanism

TRX serves multiple roles within the TRON ecosystem:

  • Resource Acquisition: TRX is burned to pay for bandwidth (transaction size) and energy (computation for smart contracts). Users receive a daily quota of free bandwidth, but additional resources require staking TRX.
  • Staking and Delegation: Users can stake TRX to participate in network consensus by voting for Super Representatives (block producers). Staking also grants access to network resources and yields staking rewards.
  • Medium of Exchange: TRX is used for transaction fees, DEX trading, payments, and as collateral in DeFi protocols.
  • Incentives: Super Representatives and voters receive rewards from transaction fees and network incentives, distributed proportionally based on staked TRX.

Locking Mechanism

  • Staking Lock: When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked for a minimum period (typically 3 days) before they can be unstaked.
  • No Vesting Locks: All initial allocations were unlocked at TGE; there are no vesting schedules for team, foundation, or investor tokens post-TGE.

Unlocking Time

  • All major allocations were unlocked instantly at TGE (September 13, 2017).
  • Staked TRX: Can be unstaked after a minimum lock period (usually 3 days), after which tokens become liquid and transferable.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceOne-time, deflationary post-2021, no ongoing emissions
AllocationICO (40%), Foundation (34.3%), Private Sales (15.75%), Team/Advisors (10%)
Usage/IncentivesResource acquisition, staking, voting, transaction fees, DeFi, DEX, payments
LockingStaking lock (min. 3 days); no vesting for initial allocations
UnlockingAll allocations unlocked at TGE; staked TRX unlocks after lock period

Additional Insights

  • Deflationary Dynamics: TRON's supply is now deflationary, with periodic token burns (e.g., mainnet launch burn, transaction fee burns).
  • Staking Participation: As of Q1 2025, 45-50% of eligible TRX supply is staked, indicating strong community engagement.
  • DeFi and TVL Trends: TRON's DeFi TVL has experienced both growth and contraction, reflecting broader market trends and user activity.

References for Further Reading

  • TRON Consensus and Resource Model: TRON Developer Docs
  • TRON Improvement Proposals: TRON Changelog
  • DeFi and TVL Analytics: Messari, DeFiLlama

This overview provides a detailed, up-to-date analysis of TRON's token economics, reflecting its evolution from an inflationary to a deflationary model, the instant unlock of all major allocations, and the central role of staking and resource management in its ecosystem.

Tron (TRX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Tron (TRX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRX tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező TRX token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) TRX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRX token élő árfolyamát!

A(z) TRX vásárlásának módja

Tron (TRX) árelőzményei

A felhasználók a(z) TRX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

TRX árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRX kapcsán? TRX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.


