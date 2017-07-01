Tron (TRX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tron (TRX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tron (TRX) tokennel kapcsolatos információk "TRON: Az internet decentralizációja A TRON azon fáradozik, hogy építsen az igazán decentralizált internet infrastruktúráján. A TRON protokoll az egyik legnagyobb blockchain-alapú operációs rendszer a világon, amely skálázhatóságot, magas rendelkezésre állást és magas áteresztőképességű számítást (HTC) kínál, amely a TRON ökoszisztéma minden decentralizált alkalmazásának alapját szolgálja. Emellett jobb kompatibilitást biztosít az Ethereum smart contract-jai számára egy innovatív, cserélhető okos szerződés platformon keresztül. 2018. július 24-én a TRON felvásárolta a BitTorrent Inc.-t, amely egy San Franciscó-i internet technológiai vállalat. Olyan elosztott technológiákat tervez, amelyek hatékonyan skálázódnak, az intelligenciát a szélen tartják, és a tartalmat és az adatokat a készítők és a fogyasztók irányítása alatt tartják. Minden hónapban több mint 170 millió ember használja a BitTorrent Inc. által fejlesztett termékeket. A protokolljai naponta akár a világ internetforgalmának 40%-át is mozgathatják. Jelenleg a TRON az egyik legnagyobb blockchain-alapú operációs rendszer a világon, több mint 100 millió felhasználóval." Hivatalos webhely: https://trondao.org/ Fehér könyv: https://developers.tron.network/docs Block Explorer: https://tronscan.org/#/token/0/transfers Vásárolj most TRX tokent!

Tron (TRX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tron (TRX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.37B $ 31.37B $ 31.37B Teljes tokenszám: $ 94.66B $ 94.66B $ 94.66B Keringésben lévő tokenszám: $ 94.66B $ 94.66B $ 94.66B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 31.37B $ 31.37B $ 31.37B Minden idők csúcspontja: $ 0.4498 $ 0.4498 $ 0.4498 Minden idők mélypontja: $ 0.001091259997338057 $ 0.001091259997338057 $ 0.001091259997338057 Jelenlegi ár: $ 0.3314 $ 0.3314 $ 0.3314 További tudnivalók a(z) Tron (TRX) áráról

A(z) Tron (TRX) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) TRX tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. TRON (TRX) is the native token of the TRON blockchain, which operates as an EVM-compatible Layer-1 network using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism. Below is a comprehensive breakdown of TRON's token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Issuance : TRX was initially issued as an ERC-20 token on Ethereum and later migrated to the TRON mainnet.

: TRX was initially issued as an ERC-20 token on Ethereum and later migrated to the TRON mainnet. Deflationary Shift : On April 6, 2021, TRON transitioned from an inflationary to a deflationary model following the implementation of TRON Improvement Proposal 51. This was further refined by subsequent proposals, introducing dynamic energy pricing and transaction fee adjustments.

: On April 6, 2021, TRON transitioned from an inflationary to a deflationary model following the implementation of TRON Improvement Proposal 51. This was further refined by subsequent proposals, introducing dynamic energy pricing and transaction fee adjustments. No Ongoing Emissions: After the mainnet launch and initial allocations, there are no scheduled ongoing emissions; the supply is now deflationary due to token burns. Allocation Mechanism The initial TRX token supply was distributed as follows: Allocation Recipient Percentage of Total Unlock Mechanism Unlock Date Amount Unlocked (TRX) Notes ICO Investors 40% Cliff 2017-09-13 34,486,822,448 Public ICO Tron Foundation 34.3% Cliff 2017-09-13 29,572,450,249 Incentives and rewards Private Sales 15.75% Cliff 2017-09-13 13,536,077,811 Private investors Peiwo Huanle Co. 10% Cliff 2017-09-13 8,621,705,612 Team/Advisors All allocations were unlocked at the Token Generation Event (TGE) on September 13, 2017.

No vesting or gradual unlocks: All major allocations were distributed instantly at TGE. Usage and Incentive Mechanism TRX serves multiple roles within the TRON ecosystem: Resource Acquisition : TRX is burned to pay for bandwidth (transaction size) and energy (computation for smart contracts). Users receive a daily quota of free bandwidth, but additional resources require staking TRX.

: TRX is burned to pay for bandwidth (transaction size) and energy (computation for smart contracts). Users receive a daily quota of free bandwidth, but additional resources require staking TRX. Staking and Delegation : Users can stake TRX to participate in network consensus by voting for Super Representatives (block producers). Staking also grants access to network resources and yields staking rewards.

: Users can stake TRX to participate in network consensus by voting for Super Representatives (block producers). Staking also grants access to network resources and yields staking rewards. Medium of Exchange : TRX is used for transaction fees, DEX trading, payments, and as collateral in DeFi protocols.

: TRX is used for transaction fees, DEX trading, payments, and as collateral in DeFi protocols. Incentives: Super Representatives and voters receive rewards from transaction fees and network incentives, distributed proportionally based on staked TRX. Locking Mechanism Staking Lock : When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked for a minimum period (typically 3 days) before they can be unstaked.

: When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked for a minimum period (typically 3 days) before they can be unstaked. No Vesting Locks: All initial allocations were unlocked at TGE; there are no vesting schedules for team, foundation, or investor tokens post-TGE. Unlocking Time All major allocations were unlocked instantly at TGE (September 13, 2017).

Staked TRX: Can be unstaked after a minimum lock period (usually 3 days), after which tokens become liquid and transferable. Summary Table Mechanism Details Issuance One-time, deflationary post-2021, no ongoing emissions Allocation ICO (40%), Foundation (34.3%), Private Sales (15.75%), Team/Advisors (10%) Usage/Incentives Resource acquisition, staking, voting, transaction fees, DeFi, DEX, payments Locking Staking lock (min. 3 days); no vesting for initial allocations Unlocking All allocations unlocked at TGE; staked TRX unlocks after lock period Additional Insights Deflationary Dynamics : TRON's supply is now deflationary, with periodic token burns (e.g., mainnet launch burn, transaction fee burns).

: TRON's supply is now deflationary, with periodic token burns (e.g., mainnet launch burn, transaction fee burns). Staking Participation : As of Q1 2025, 45-50% of eligible TRX supply is staked, indicating strong community engagement.

: As of Q1 2025, 45-50% of eligible TRX supply is staked, indicating strong community engagement. DeFi and TVL Trends: TRON's DeFi TVL has experienced both growth and contraction, reflecting broader market trends and user activity. References for Further Reading TRON Consensus and Resource Model: TRON Developer Docs

TRON Improvement Proposals: TRON Changelog

DeFi and TVL Analytics: Messari, DeFiLlama This overview provides a detailed, up-to-date analysis of TRON's token economics, reflecting its evolution from an inflationary to a deflationary model, the instant unlock of all major allocations, and the central role of staking and resource management in its ecosystem.

Tron (TRX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tron (TRX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRX token élő árfolyamát!

Tron (TRX) árelőzményei A felhasználók a(z) TRX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TRX árelőzményeivel!

TRX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRX kapcsán? TRX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

