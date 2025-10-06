TőzsdeDEX+
A(z) élő TRWA ár ma 0.003166 USD. Kövesd nyomon a(z) TRWA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRWA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő TRWA ár ma 0.003166 USD. Kövesd nyomon a(z) TRWA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRWA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TRWA

TRWA árinformációk

Mi a(z) TRWA

TRWA fehér könyv

TRWA hivatalos webhely

TRWA tokenomikai adatai

TRWA árelőrejelzés

TRWA előzmények

TRWA Vásárlási útmutató

TRWA-fiat valutaváltó

TRWA spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

TRWA Logó

TRWA árfolyam(TRWA)

1 TRWA-USD élő ár:

$0.003166
-3.91%1D
USD
TRWA (TRWA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:29:09 (UTC+8)

TRWA (TRWA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.003069
24h alacsony
$ 0.003487
24h magas

$ 0.003069
$ 0.003487
$ 0.020769324352142213
$ 0.000074877740838432
-1.10%

-3.91%

-27.97%

-27.97%

TRWA (TRWA) valós idejű ár: $ 0.003166. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRWA legalacsonyabb ára $ 0.003069, legmagasabb ára pedig $ 0.003487 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRWA valaha volt legmagasabb ára $ 0.020769324352142213, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000074877740838432 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRWA változása a következő volt: -1.10% az elmúlt órában, -3.91% az elmúlt 24 órában, és -27.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TRWA (TRWA) piaci információk

No.775

$ 22.17M
$ 94.82K
$ 31.66M
7.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
70.02%

ETH

A(z) TRWA jelenlegi piaci plafonja $ 22.17M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 94.82K. A(z) TRWA keringésben lévő tokenszáma 7.00B, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.66M.

TRWA (TRWA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a TRWA mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00012883-3.91%
30 nap$ -0.005973-65.36%
60 nap$ -0.007456-70.20%
90 nap$ -0.004236-57.23%
TRWA árváltozása ma

A mai napon a(z) TRWA ára $ -0.00012883 (-3.91%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

TRWA 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.005973 (-65.36%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

TRWA 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TRWA ára $ -0.007456 (-70.20%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

TRWA 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.004236 (-57.23%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) TRWA (TRWA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) TRWA árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) TRWA (TRWA)

TRWA is a token project on the Ethereum chain. Its name may originate from an acronym representing a strategic plan or core vision.

TRWA elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál TRWA befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TRWA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről TRWA a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a TRWA vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

TRWA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TRWA (TRWA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TRWA (TRWA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TRWA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TRWA árelőrejelzését most!

TRWA (TRWA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TRWA (TRWA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TRWA token kapcsán!

Hogyan vásárolj TRWA (TRWA)

A következőt szeretnél vásárolni: TRWA? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz TRWA eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TRWA helyi valutákra

TRWA Forrás

A(z) TRWA alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos TRWA Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések TRWA

Mennyit ér ma a(z) TRWA (TRWA)?
A(z) élő TRWA ár a(z) USD esetében 0.003166 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TRWA ára a(z) USD esetében?
A(z) TRWA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.003166. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TRWA piaci plafonja?
A(z) TRWA piaci plafonja $ 22.17M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TRWA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TRWA keringésben lévő tokenszáma 7.00B USD.
Mi volt a(z) TRWA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TRWA mindenkori legmagasabb ára 0.020769324352142213 USD.
Mi volt a(z) TRWA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TRWA mindenkori legalacsonyabb ára 0.000074877740838432 USD.
Mekkora a(z) TRWA kereskedési volumene?
A(z) TRWA élő 24 órás kereskedési volumene $ 94.82K USD.
A(z) TRWA ára emelkedni fog idén?
A(z) TRWA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TRWA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:29:09 (UTC+8)

TRWA (TRWA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

TRWA-USD kalkulátor

Összeg

TRWA
TRWA
USD
USD

1 TRWA = 0.003166 USD

TRWA kereskedés

TRWA/USDT
$0.003166
$0.003166$0.003166
-3.91%

