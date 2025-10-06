TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Swarm Network ár ma 0.01336 USD. Kövesd nyomon a(z) TRUTH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRUTH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TRUTH

TRUTH árinformációk

Mi a(z) TRUTH

TRUTH fehér könyv

TRUTH hivatalos webhely

TRUTH tokenomikai adatai

TRUTH árelőrejelzés

TRUTH előzmények

TRUTH Vásárlási útmutató

TRUTH-fiat valutaváltó

TRUTH spot

TRUTH USDT-M futuresügyletek

Swarm Network Logó

Swarm Network árfolyam(TRUTH)

1 TRUTH-USD élő ár:

$0.01334
$0.01334$0.01334
-0.67%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:29:02 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01301
$ 0.01301$ 0.01301
24h alacsony
$ 0.01374
$ 0.01374$ 0.01374
24h magas

$ 0.01301
$ 0.01301$ 0.01301

$ 0.01374
$ 0.01374$ 0.01374

$ 0.020167043509271197
$ 0.020167043509271197$ 0.020167043509271197

$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878$ 0.010282833131671878

-1.19%

-0.67%

-14.75%

-14.75%

Swarm Network (TRUTH) valós idejű ár: $ 0.01336. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRUTH legalacsonyabb ára $ 0.01301, legmagasabb ára pedig $ 0.01374 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRUTH valaha volt legmagasabb ára $ 0.020167043509271197, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.010282833131671878 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRUTH változása a következő volt: -1.19% az elmúlt órában, -0.67% az elmúlt 24 órában, és -14.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Swarm Network (TRUTH) piaci információk

No.720

$ 27.86M
$ 27.86M$ 27.86M

$ 78.51K
$ 78.51K$ 78.51K

$ 133.60M
$ 133.60M$ 133.60M

2.09B
2.09B 2.09B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.85%

SUI

A(z) Swarm Network jelenlegi piaci plafonja $ 27.86M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 78.51K. A(z) TRUTH keringésben lévő tokenszáma 2.09B, és a teljes tokenszám 10000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 133.60M.

Swarm Network (TRUTH) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Swarm Network mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00009-0.67%
30 nap$ -0.00242-15.34%
60 nap$ +0.00836+167.20%
90 nap$ +0.00836+167.20%
Swarm Network árváltozása ma

A mai napon a(z) TRUTH ára $ -0.00009 (-0.67%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Swarm Network 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00242 (-15.34%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Swarm Network 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TRUTH ára $ +0.00836 (+167.20%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Swarm Network 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.00836 (+167.20%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Swarm Network (TRUTH) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Swarm Network árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Swarm Network (TRUTH)

A Multi-Agent Collaboration Framework that enables decentralized, autonomous collaboration between AI-Agent Clusters at scale. Our platform provides no-code tools for creating, managing, and scaling intelligent agents and clusters that work together to perform tasks, lowering the barrier to entry for anyone looking to harness the power of AI agents.

Swarm Network elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Swarm Network befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TRUTH a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Swarm Network a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Swarm Network vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Swarm Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Swarm Network (TRUTH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Swarm Network (TRUTH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Swarm Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Swarm Network árelőrejelzését most!

Swarm Network (TRUTH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Swarm Network (TRUTH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TRUTH token kapcsán!

Hogyan vásárolj Swarm Network (TRUTH)

A következőt szeretnél vásárolni: Swarm Network? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Swarm Network eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TRUTH helyi valutákra

1 Swarm Network(TRUTH) - VND
351.5684
1 Swarm Network(TRUTH) - AUD
A$0.0203072
1 Swarm Network(TRUTH) - GBP
0.0101536
1 Swarm Network(TRUTH) - EUR
0.0114896
1 Swarm Network(TRUTH) - USD
$0.01336
1 Swarm Network(TRUTH) - MYR
RM0.0559784
1 Swarm Network(TRUTH) - TRY
0.5619216
1 Swarm Network(TRUTH) - JPY
¥2.05744
1 Swarm Network(TRUTH) - ARS
ARS$19.3622472
1 Swarm Network(TRUTH) - RUB
1.0809576
1 Swarm Network(TRUTH) - INR
1.1878376
1 Swarm Network(TRUTH) - IDR
Rp222.6665776
1 Swarm Network(TRUTH) - PHP
0.7863696
1 Swarm Network(TRUTH) - EGP
￡E.0.6320616
1 Swarm Network(TRUTH) - BRL
R$0.0717432
1 Swarm Network(TRUTH) - CAD
C$0.018704
1 Swarm Network(TRUTH) - BDT
1.6280496
1 Swarm Network(TRUTH) - NGN
19.3062688
1 Swarm Network(TRUTH) - COP
$51.7828256
1 Swarm Network(TRUTH) - ZAR
R.0.2316624
1 Swarm Network(TRUTH) - UAH
0.5583144
1 Swarm Network(TRUTH) - TZS
T.Sh.32.7450928
1 Swarm Network(TRUTH) - VES
Bs2.95256
1 Swarm Network(TRUTH) - CLP
$12.5584
1 Swarm Network(TRUTH) - PKR
Rs3.7685888
1 Swarm Network(TRUTH) - KZT
7.0538128
1 Swarm Network(TRUTH) - THB
฿0.4336656
1 Swarm Network(TRUTH) - TWD
NT$0.4112208
1 Swarm Network(TRUTH) - AED
د.إ0.0490312
1 Swarm Network(TRUTH) - CHF
Fr0.010688
1 Swarm Network(TRUTH) - HKD
HK$0.1038072
1 Swarm Network(TRUTH) - AMD
֏5.0991112
1 Swarm Network(TRUTH) - MAD
.د.م0.1234464
1 Swarm Network(TRUTH) - MXN
$0.2479616
1 Swarm Network(TRUTH) - SAR
ريال0.0499664
1 Swarm Network(TRUTH) - ETB
Br2.052764
1 Swarm Network(TRUTH) - KES
KSh1.7211688
1 Swarm Network(TRUTH) - JOD
د.أ0.00947224
1 Swarm Network(TRUTH) - PLN
0.0492984
1 Swarm Network(TRUTH) - RON
лв0.0589176
1 Swarm Network(TRUTH) - SEK
kr0.12692
1 Swarm Network(TRUTH) - BGN
лв0.0225784
1 Swarm Network(TRUTH) - HUF
Ft4.4967088
1 Swarm Network(TRUTH) - CZK
0.2821632
1 Swarm Network(TRUTH) - KWD
د.ك0.00408816
1 Swarm Network(TRUTH) - ILS
0.04342
1 Swarm Network(TRUTH) - BOB
Bs0.0920504
1 Swarm Network(TRUTH) - AZN
0.022712
1 Swarm Network(TRUTH) - TJS
SM0.1226448
1 Swarm Network(TRUTH) - GEL
0.0362056
1 Swarm Network(TRUTH) - AOA
Kz12.2231976
1 Swarm Network(TRUTH) - BHD
.د.ب0.00501
1 Swarm Network(TRUTH) - BMD
$0.01336
1 Swarm Network(TRUTH) - DKK
kr0.0865728
1 Swarm Network(TRUTH) - HNL
L0.3504328
1 Swarm Network(TRUTH) - MUR
0.6110864
1 Swarm Network(TRUTH) - NAD
$0.2309944
1 Swarm Network(TRUTH) - NOK
kr0.1352032
1 Swarm Network(TRUTH) - NZD
$0.0232464
1 Swarm Network(TRUTH) - PAB
B/.0.01336
1 Swarm Network(TRUTH) - PGK
K0.056112
1 Swarm Network(TRUTH) - QAR
ر.ق0.0484968
1 Swarm Network(TRUTH) - RSD
дин.1.351364
1 Swarm Network(TRUTH) - UZS
soʻm160.9638184
1 Swarm Network(TRUTH) - ALL
L1.1154264
1 Swarm Network(TRUTH) - ANG
ƒ0.0239144
1 Swarm Network(TRUTH) - AWG
ƒ0.0239144
1 Swarm Network(TRUTH) - BBD
$0.02672
1 Swarm Network(TRUTH) - BAM
KM0.0224448
1 Swarm Network(TRUTH) - BIF
Fr39.17152
1 Swarm Network(TRUTH) - BND
$0.0172344
1 Swarm Network(TRUTH) - BSD
$0.01336
1 Swarm Network(TRUTH) - JMD
$2.138268
1 Swarm Network(TRUTH) - KHR
53.44
1 Swarm Network(TRUTH) - KMF
Fr5.69136
1 Swarm Network(TRUTH) - LAK
290.4347768
1 Swarm Network(TRUTH) - LKR
රු4.0558288
1 Swarm Network(TRUTH) - MDL
L0.2265856
1 Swarm Network(TRUTH) - MGA
Ar59.910248
1 Swarm Network(TRUTH) - MOP
P0.1066128
1 Swarm Network(TRUTH) - MVR
0.204408
1 Swarm Network(TRUTH) - MWK
MK23.114136
1 Swarm Network(TRUTH) - MZN
MT0.853704
1 Swarm Network(TRUTH) - NPR
रु1.8896384
1 Swarm Network(TRUTH) - PYG
94.08112
1 Swarm Network(TRUTH) - RWF
Fr19.35864
1 Swarm Network(TRUTH) - SBD
$0.1099528
1 Swarm Network(TRUTH) - SCR
0.1929184
1 Swarm Network(TRUTH) - SRD
$0.51436
1 Swarm Network(TRUTH) - SVC
$0.1164992
1 Swarm Network(TRUTH) - SZL
L0.2308608
1 Swarm Network(TRUTH) - TMT
m0.04676
1 Swarm Network(TRUTH) - TND
د.ت0.0392784
1 Swarm Network(TRUTH) - TTD
$0.09018
1 Swarm Network(TRUTH) - UGX
Sh46.38592
1 Swarm Network(TRUTH) - XAF
Fr7.60184
1 Swarm Network(TRUTH) - XCD
$0.036072
1 Swarm Network(TRUTH) - XOF
Fr7.60184
1 Swarm Network(TRUTH) - XPF
Fr1.37608
1 Swarm Network(TRUTH) - BWP
P0.1788904
1 Swarm Network(TRUTH) - BZD
$0.02672
1 Swarm Network(TRUTH) - CVE
$1.2728072
1 Swarm Network(TRUTH) - DJF
Fr2.36472
1 Swarm Network(TRUTH) - DOP
$0.8559752
1 Swarm Network(TRUTH) - DZD
د.ج1.730788
1 Swarm Network(TRUTH) - FJD
$0.0305944
1 Swarm Network(TRUTH) - GNF
Fr116.1652
1 Swarm Network(TRUTH) - GTQ
Q0.1020704
1 Swarm Network(TRUTH) - GYD
$2.7872968
1 Swarm Network(TRUTH) - ISK
kr1.67

Swarm Network Forrás

A(z) Swarm Network alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Swarm Network Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Swarm Network

Mennyit ér ma a(z) Swarm Network (TRUTH)?
A(z) élő TRUTH ár a(z) USD esetében 0.01336 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TRUTH ára a(z) USD esetében?
A(z) TRUTH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01336. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Swarm Network piaci plafonja?
A(z) TRUTH piaci plafonja $ 27.86M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TRUTH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TRUTH keringésben lévő tokenszáma 2.09B USD.
Mi volt a(z) TRUTH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TRUTH mindenkori legmagasabb ára 0.020167043509271197 USD.
Mi volt a(z) TRUTH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TRUTH mindenkori legalacsonyabb ára 0.010282833131671878 USD.
Mekkora a(z) TRUTH kereskedési volumene?
A(z) TRUTH élő 24 órás kereskedési volumene $ 78.51K USD.
A(z) TRUTH ára emelkedni fog idén?
A(z) TRUTH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TRUTH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:29:02 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

TRUTH-USD kalkulátor

Összeg

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.01336 USD

TRUTH kereskedés

TRUTH/USDT
$0.01334
$0.01334$0.01334
-0.74%

