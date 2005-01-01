Trump404 (TRUMP404) tokenomikai adatai

Trump404 (TRUMP404) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Trump404 (TRUMP404) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Trump404 (TRUMP404) tokennel kapcsolatos információk

Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

Hivatalos webhely:
http://whowillwin2024.wtf/#/home
Fehér könyv:
http://whowillwin2024.wtf/#/home
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8A13e06230a7832190A6848b33C27ea916e7fe18

Trump404 (TRUMP404) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Trump404 (TRUMP404) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
--
----
Teljes tokenszám:
$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K
Keringésben lévő tokenszám:
--
----
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 498.20K
$ 498.20K$ 498.20K
Minden idők csúcspontja:
$ 7,500
$ 7,500$ 7,500
Minden idők mélypontja:
--
----
Jelenlegi ár:
$ 49.82
$ 49.82$ 49.82

Trump404 (TRUMP404) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Trump404 (TRUMP404) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRUMP404 tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező TRUMP404 token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) TRUMP404 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRUMP404 token élő árfolyamát!

A(z) TRUMP404 vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Trump404 (TRUMP404) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TRUMP404 megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Trump404 (TRUMP404) árelőzményei

A felhasználók a(z) TRUMP404 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

TRUMP404 árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRUMP404 kapcsán? TRUMP404-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.