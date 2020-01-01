TRUF.Network (TRUF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TRUF.Network (TRUF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TRUF.Network (TRUF) tokennel kapcsolatos információk Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets. Hivatalos webhely: https://truf.network/ Fehér könyv: https://docs.truf.network/whitepaper/abstract Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7 Vásárolj most TRUF tokent!

TRUF.Network (TRUF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TRUF.Network (TRUF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.34M $ 8.34M $ 8.34M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 384.53M $ 384.53M $ 384.53M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.68M $ 21.68M $ 21.68M Minden idők csúcspontja: $ 1.15162 $ 1.15162 $ 1.15162 Minden idők mélypontja: $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 Jelenlegi ár: $ 0.02168 $ 0.02168 $ 0.02168 További tudnivalók a(z) TRUF.Network (TRUF) áráról

TRUF.Network (TRUF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TRUF.Network (TRUF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRUF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRUF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRUF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRUF token élő árfolyamát!

A(z) TRUF vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) TRUF.Network (TRUF) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TRUF megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TRUF tokent a MEXC-n!

TRUF.Network (TRUF) árelőzményei A felhasználók a(z) TRUF árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TRUF árelőzményeivel!

TRUF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRUF kapcsán? TRUF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRUF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

