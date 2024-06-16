TRUST AI (TRT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TRUST AI (TRT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TRUST AI (TRT) tokennel kapcsolatos információk Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform's advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape. Hivatalos webhely: https://trust-ai.io/ Fehér könyv: https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44

TRUST AI (TRT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TRUST AI (TRT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.68M $ 10.68M $ 10.68M Minden idők csúcspontja: $ 12 $ 12 $ 12 Minden idők mélypontja: $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 Jelenlegi ár: $ 0.5086 $ 0.5086 $ 0.5086 További tudnivalók a(z) TRUST AI (TRT) áráról

TRUST AI (TRT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TRUST AI (TRT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRT token élő árfolyamát!

A(z) TRT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) TRUST AI (TRT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TRT megvásárlásához.

TRUST AI (TRT) árelőzményei A felhasználók a(z) TRT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TRT árelőzményeivel!

TRT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRT kapcsán? TRT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

