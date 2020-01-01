Tri Sigma (TRISIG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Tri Sigma (TRISIG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Tri Sigma (TRISIG) tokennel kapcsolatos információk Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market. Hivatalos webhely: https://trisigma.ai/ Fehér könyv: https://docs.google.com/document/d/1xu6GCettNkktXiXwb1GhVCTwotpRijXlsnvQ1rIShas/edit?tab=t.0 Block Explorer: https://solscan.io/token/BLDiYcvm3CLcgZ7XUBPgz6idSAkNmWY6MBbm8Xpjpump Vásárolj most TRISIG tokent!

Tri Sigma (TRISIG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Tri Sigma (TRISIG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 440.98K $ 440.98K $ 440.98K Teljes tokenszám: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 440.98K $ 440.98K $ 440.98K Minden idők csúcspontja: $ 0.09531 $ 0.09531 $ 0.09531 Minden idők mélypontja: $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 Jelenlegi ár: $ 0.000441 $ 0.000441 $ 0.000441 További tudnivalók a(z) Tri Sigma (TRISIG) áráról

Tri Sigma (TRISIG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Tri Sigma (TRISIG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRISIG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRISIG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRISIG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRISIG token élő árfolyamát!

A(z) TRISIG vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Tri Sigma (TRISIG) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TRISIG megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TRISIG tokent a MEXC-n!

Tri Sigma (TRISIG) árelőzményei A felhasználók a(z) TRISIG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TRISIG árelőzményeivel!

TRISIG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRISIG kapcsán? TRISIG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRISIG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

